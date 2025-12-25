Чет Холмгрен: «Не думаю, что мы с Вембаньямой когда-либо обменивались хоть одной полной фразой»
Чет Холмгрен прокомментировал соперничество с Виктором Вембаньямой.
Две победы «Сперс» над «Оклахомой» в этом сезоне и агрессивные действия форварда Виктора Вембаньямы против центрового Чета Хомлгрена заставили медиа заговорить о принципиальном соперничестве.
Позиция Холмгрена по этому поводу оказалась похожей на слова Вембаньямы.
«Не считаю, что право объявлять себя принципиальными соперниками принадлежит игрокам или командам. Вы спрашиваете не того человека.
Не думаю, что мы с Вембаньямой когда-либо обменивались хоть одной полной фразой. Не стоит воспринимать это каким-то особенным образом. Просто никогда не пересекались», – рассказал Холмгрен о своих взаимоотношениях со звездой «Сан-Антонио».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости