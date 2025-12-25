Чет Холмгрен: «Не думаю, что мы с Вембаньямой когда-либо обменивались хоть одной полной фразой»

Чет Холмгрен прокомментировал соперничество с Виктором Вембаньямой.

Две победы «Сперс» над «Оклахомой» в этом сезоне и агрессивные действия форварда Виктора Вембаньямы против центрового Чета Хомлгрена заставили медиа заговорить о принципиальном соперничестве.

Позиция Холмгрена по этому поводу оказалась похожей на слова Вембаньямы .

«Не считаю, что право объявлять себя принципиальными соперниками принадлежит игрокам или командам. Вы спрашиваете не того человека.

Не думаю, что мы с Вембаньямой когда-либо обменивались хоть одной полной фразой. Не стоит воспринимать это каким-то особенным образом. Просто никогда не пересекались», – рассказал Холмгрен о своих взаимоотношениях со звездой «Сан-Антонио ».