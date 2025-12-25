Паскаль Сиакам: «Ничего не изменится, пока мы считаем поражения нормой. Мне не нравится это ощущение»

Паскаль Сиакам прокомментировал положение «Пэйсерс».

Финалист прошлого сезона «Индиана » идет на предпоследнем месте на Востоке с результатом 6-24. Команда не ставила перед собой серьезных задач в этом чемпионате из-за отсутствия лидера Тайриза Халибертона .

«У нас начнет что-то получаться только тогда, когда мы решим, что проигрывать не нормально. Пока нам плевать на поражения, мы будем продолжать тонуть.

Не будет никакой игры, пока нет расстройства и горечи от поражения. Все равно, будем просто выходить в каждом матче, проигрывать, как будто так и должно быть.

Мне не нравится это ощущение. Нам надо что-то с этим делать», – заявил форвард Паскаль Сиакам на пресс-конференции.