Паскаль Сиакам: «Ничего не изменится, пока мы считаем поражения нормой. Мне не нравится это ощущение»
Паскаль Сиакам прокомментировал положение «Пэйсерс».
Финалист прошлого сезона «Индиана» идет на предпоследнем месте на Востоке с результатом 6-24. Команда не ставила перед собой серьезных задач в этом чемпионате из-за отсутствия лидера Тайриза Халибертона.
«У нас начнет что-то получаться только тогда, когда мы решим, что проигрывать не нормально. Пока нам плевать на поражения, мы будем продолжать тонуть.
Не будет никакой игры, пока нет расстройства и горечи от поражения. Все равно, будем просто выходить в каждом матче, проигрывать, как будто так и должно быть.
Мне не нравится это ощущение. Нам надо что-то с этим делать», – заявил форвард Паскаль Сиакам на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Алекса Голдена
