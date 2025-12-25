Кендрик Перкинс: «Главная угроза «Тандер» исходит не от «Сперс», а от «Наггетс»

Кендрик Перкинс назвал главного оппонента «Оклахомы».

Эксперт Кендрик Перкинс назвал команду, которая представляет наибольшую опасность для действующих чемпионов из «Оклахомы».

«Я считаю «Сперс» полноценными претендентами на титул. Но все же в моем представлении главная угроза «Тандер» исходит не от них, а от «Наггетс».

Самая большая угроза по-прежнему исходит от «Денвера». Посмотрите на них, Никола Йокич сейчас играет на уровне MVP, как и ожидалось. Джамал Мюррэй выдает лучший в карьере результат по набранным очкам. Вероятно, он наконец-то поедет на матч звезд. У этих ребят все отлично работает, они как часы.

Они здорово поработали на рынке в межсезонье. И очень достойно смотрятся даже без одного из своих лучших игроков Аарона Гордона», – считает чемпион НБА.