1

Кендрик Перкинс: «Главная угроза «Тандер» исходит не от «Сперс», а от «Наггетс»

Кендрик Перкинс назвал главного оппонента «Оклахомы».

Эксперт Кендрик Перкинс назвал команду, которая представляет наибольшую опасность для действующих чемпионов из «Оклахомы».

«Я считаю «Сперс» полноценными претендентами на титул. Но все же в моем представлении главная угроза «Тандер» исходит не от них, а от «Наггетс».

Самая большая угроза по-прежнему исходит от «Денвера». Посмотрите на них, Никола Йокич сейчас играет на уровне MVP, как и ожидалось. Джамал Мюррэй выдает лучший в карьере результат по набранным очкам. Вероятно, он наконец-то поедет на матч звезд. У этих ребят все отлично работает, они как часы.

Они здорово поработали на рынке в межсезонье. И очень достойно смотрятся даже без одного из своих лучших игроков Аарона Гордона», – считает чемпион НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДенвер
logoКендрик Перкинс
logoНБА
logoСан-Антонио
logoОклахома-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Сан-Антонио» крупно обыграл «Оклахому», 20 очков Дёмина (5 из 9 из-за дуги) помогли «Нетс» победить «Сиксерс» и другие результаты
24 декабря, 06:06
Рейтинг лучших команд НБА. «Нью-Йорк» поднялся на 3-е место, «Клипперс» опустились на 27-ю строчку
22 декабря, 19:21
«Гонка за MVP». Топ-3 без изменений, Брансон поднялся на 4-ю строчку, Вембаньяма вернулся в рейтинг
19 декабря, 14:13
НБА. 45 очков, 11 подборов и 14 передач Дончича помогли «Лейкерс» справиться с «Ютой», трехочковый Брансона на последних секундах стал победным для «Нью-Йорка» в игре с «Индианой» и другие результаты
19 декабря, 07:00
Главные новости
«Индиана» подпишет бигмена Майку Поттера и отчислит Гаррисона Мэтьюза
15 минут назад
Келел Уэйр о жестких требованиях со стороны тренеров: «Только с такими я и работал. Я к этому привык»
56 минут назад
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
сегодня, 14:59Видео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
сегодня, 14:45
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
сегодня, 14:38Фото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
сегодня, 14:30
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Барс-РГЭУ», скорее всего, не сможет продолжить выступление в Суперлиге
29 минут назад
«Уралмаш» завершит сотрудничество с Олегом Акрамовым, форвард будет выступать в Уфе за «Динамо»
43 минуты назад
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
сегодня, 14:45
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26