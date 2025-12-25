  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кендрик Перкинс: «Джей Джей Редик привык к этим публичным тирадам, но для раздевалки это не весело и не мило»
Кендрик Перкинс: «Джей Джей Редик привык к этим публичным тирадам, но для раздевалки это не весело и не мило»

Кендрик Перкинс раскритиковал главного тренера «Лейкерс».

После поражения в «Финиксе» Джей Джей Редик раскритиковал свою команду и упомянул молодого игрока, который не знал типовой атакующей схемы.

«Прежде всего, так дело не пойдет. Джей Джей привык к этим публичным тирадам. Но это не весело и не мило для парней в раздевалке. Джей Джей регулярно выставляет своих игроков не в лучшем свете.

В лиге есть тренеры с перстнями, которые себе такого не позволяют. Да, хочется добиться максимума от баскетболистов. Чтобы они соревновались в каждом матче на высочайшем уровне, особенно в защите. Но нужно нести ответственность за свою команду, показывать, что ты будешь защищать своих игроков, когда все будет складываться не лучшим образом», – заявил ведущий Кендрик Перкинс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
