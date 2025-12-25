Реджи Миллер: «За все 18 лет в НБА ни разу не опоздал на игру»

Реджи Миллер рассказал, чем он отличается от Аллена Айверсона.

Легенда НБА Реджи Миллер в эфире «Шоу Дэна Патрика» рассказал о том, каким должен был дисциплинированный баскетболист.

Миллер отыграл 18 сезонов за «Пэйсерс» и занимает 14-е место в истории лиги по количеству проведенных матчей.

Дэн Патрик: Ты когда-нибудь опаздывал на игру?

Миллер: На игру? Никогда. За все 18 лет в НБА ни разу не опоздал на игру. Мне кажется, за все это время я разве что один раз опоздал на тренировку. Но тогда была снежная буря в Индиане. В итоге я задержался на 15 минут.

Дэн Патрик: Окей. Получается, ты не такой, как Аллен Айверсон?

Миллер: Никогда [не опаздывал на игру]. Никогда такого не было.