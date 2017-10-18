Гордон Хэйворд получил страшную травму ноги
Форвард «Бостона» Гордон Хэйворд получил страшную травму левой ноги в первом матче сезона против «Кливленда». Это произошло, когда игрок неловко приземлился после попытки забить из-под кольца.
У игрока диагностирован перелом левой лодыжки.
Игра приостановилась на несколько минут. Хэйворда унесли с площадки на носилках.
В раздевалке с форвардом общались игроки «Кливленда» – Леброн Джеймс и Айзейя Томас.
Поддержку Хэйворду уже выразил форвард «Оклахомы» Пол Джордж, который также перенес страшный перелом ноги несколько лет назад.
God bless you bro @gordonhayward ! 🙏🏾 help him thru this god!— Paul George (@Yg_Trece) October 18, 2017
Летом Хэйворд перешел из «Юты» и подписал пятилетний максимальный контракт.
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