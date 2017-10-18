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    Гордон Хэйворд получил страшную травму ноги

    Теги травмы Бостон Кливленд НБА Гордон Хэйворд

    Форвард «Бостона» Гордон Хэйворд получил страшную травму левой ноги в первом матче сезона против «Кливленда». Это произошло, когда игрок неловко приземлился после попытки забить из-под кольца.

    У игрока диагностирован перелом левой лодыжки.

    Игра приостановилась на несколько минут. Хэйворда унесли с площадки на носилках.

    В раздевалке с форвардом общались игроки «Кливленда» – Леброн Джеймс и Айзейя Томас.

    Поддержку Хэйворду уже выразил форвард «Оклахомы» Пол Джордж, который также перенес страшный перелом ноги несколько лет назад.

    Летом Хэйворд перешел из «Юты» и подписал пятилетний максимальный контракт.

    ВИДЕО: впечатлительным смотреть крайне не рекомендуется

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