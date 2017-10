Гордон Хэйворд получил страшную травму ноги

Форвард Гордон Хэйворд получил страшную травму левой ноги в первом матче сезона против . Это произошло, когда игрок неловко приземлился после попытки забить из-под кольца.

У игрока диагностирован перелом левой лодыжки.

Игра приостановилась на несколько минут. Хэйворда унесли с площадки на носилках.

В раздевалке с форвардом общались игроки «Кливленда» – Леброн Джеймс и Айзейя Томас.

Поддержку Хэйворду уже выразил форвард «Оклахомы» Пол Джордж, который также перенес страшный перелом ноги несколько лет назад.

God bless you bro @gordonhayward ! 🙏🏾 help him thru this god!