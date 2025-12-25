Джеймс Ннаджи получил право на выступление в NCAA. Центровой ранее отыграл несколько сезонов за «Барселону» и был выбран на драфте НБА
Странная ситуация в студенческом баскетболе.
Центровой Джеймс Ннаджи получил право на 4-летнее выступление в NCAA, где собирается представлять Бэйлор.
Ситуация привлекла внимание из-за того, что 21-летний Ннаджи ранее не только играл профессионально в Испании за «Барселону» и «Жирону», но и был выбран на драфте НБА.
На драфте 2023 года «Пистонс» выбрали Джеймса под 31-м номером. Права на баскетболиста несколько раз передавались, пока не оказались у «Никс». За нью-йоркский клуб нигериец играл в Летней лиге НБА несколько месяцев назад, набирая в среднем 3,2 очка и 3,6 подбора в 5 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости