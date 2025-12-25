Стив Керр: «Дрэймонд Грин принес нам успех своей страстью и эмоциями. Мы всегда находим способ исправить ситуацию»

Стив Керр прокомментировал конфликт с Дрэймондом Грином.

Главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр посвятил длительное выступление произошедшему столкновению с форвардом Дрэймондом Грином в матче с «Орландо».

«Не лучший эпизод в моей карьере. Я должен был быть более уравновешенным во время игрового совещания. Жалею о своих поступках. Извинился перед Грином и получил извинения от него. Оба попросили прощения у команды.

Такое происходит, особенно между действительно азартными людьми. За 12 лет рядом такое случалось несколько раз, не горжусь этими моментами.

У нас большая история взаимоотношений. Мы хорошо понимаем друг друга, я осознаю его возможности. 4 баннера, которых у нас бы не было без него. Он приносит победы своей способностью выражать страсть, эмоции, ярость – важные компоненты нашего успеха. Я не смог сам правильно поделиться тем же самым, хотя у меня всего этого достаточно.

Мы гораздо более похожи, чем кажется на первый взгляд. Так что случается. Не было уже несколько лет, такого раскола, но не в первый раз. Мы всегда находим способ исправить ситуацию и использовать ее в качестве трамплина.

Моя главная цель – завершение его карьеры в «Уорриорз». Верю, что это произойдет. Верю в Дрэймонда и себя, в то, что мы построили за 12 лет.

В преодолении сложных ситуаций есть своя прелесть, красота в том, чего мы пытаемся достичь», – заключил Керр.