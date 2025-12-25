1

Маркус Смарт: «Лейкерс» играют отвратительно, это видно. Надеюсь, успеем все исправить»

Маркус Смарт рассказал об игровых проблемах «Лейкерс».

Защитник «Лейкерс» Маркус Смарт отреагировал на критику главного тренера команды Джей Джей Редика, который считает, что баскетболисты должны быть более вовлеченными в процесс.

«Мы играем отвратительно. Сейчас мы играем очень плохо, и это заметно… Каждая команда проходит через такие ситуации, пытаясь со всем разобраться. Остается только молиться, чтобы это произошло как можно раньше по сезону, и мы могли все исправить, пока не стало слишком поздно. Но да, дело уже не в защите и не в схемах, которые мы могли бы использовать, когда позволяем сопернику подбирать мячи у нас под щитом в решающие моменты, или когда соперники делают на площадке все, что им вздумается.

И нет никакой подстраховки, нет сопротивления, нет ответственности. Пока все сложно. И Джей Джей прав. Он ничего не может сделать. Все зависит от нас», – констатировал Смарт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
