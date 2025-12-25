2

Остин Риверс: «Думаю, что Леброн Джеймс чисто психологически сдал смену»

Остин Риверс прокомментировал поведение Леброна Джеймса.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс проводит свой 23-й сезон в НБА

«Он занимается этим столько лет, но теперь, думаю, чисто психологически сдал смену. В плане роли лица баскетбола. Он провел на площадке целую вечность, встретил каждого игрока за это время. С 15-16 лет олицетворяет эту игру и продолжает это делать.

Сейчас он дал понять, что больше не хочет играть на Рождество, не смотрит нарезку Кейонте Джорджа и занимается гольфом», – рассудил Остин Риверс на своем подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
