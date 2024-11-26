Чемпионат России по хоккею с мячом. «Енисей» сыграет со «СКА-Нефтяником», «Кузбасс» против «Байкал-Энергии» и другие матчи
27 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
Динамо Казань – Родина – 14.00
Енисей – СКА-Нефтяник – 15.00
Кузбасс – Байкал-Энергия – 15.00
Саяны – Мурман – 15.00
Сибсельмаш – Водник – 15.00
Динамо Москва – Уральский трубник – 19.45
Турнирное положение: Водник – 15 очков (5 игр), Динамо Москва – 15 (6), Кузбасс – 15 (5), Байкал-Энергия – 15 (6), СКА-Нефтяник – 15 (6), Волга – 12 (6), Енисей – 6 (5), Уральский трубник – 3 (5), Старт – 3 (3), Сибсельмаш – 3 (5), Саяны – 3 (5), Родина – 3 (5), Мурман – 0 (4), Ак Барс-Динамо – 0 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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