  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Лоран Мекьес: «Ред Булл» приступит к работе над машиной для следующего сезона раньше, чем в прошлом году»

0
Лоран Мекьес: «Ред Булл» приступит к работе над машиной для следующего сезона раньше, чем в прошлом году»
Мекьес поделился планами «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» рассказал, когда команда приступит к работе над болидом 2027 года.

«Не знаю, что с остальными, но точно уверен, что в какой-то момент нам придется принять решение по поводу балансирования между работой в рамках проектов нынешнего и следующего года.

Думаю, в этот раз мы приступим к работе над машиной для следующего сезона раньше, чем в прошлом году. Теперь регламент останется прежним. Мы примем решение.

После первой гонки мы привезли большое количество обновлений, чтобы постараться как можно скорее исправить ситуацию с гигантским отставанием от конкурентов.

Трудно представить, чтобы мы смогли продолжить работать в том же темпе, но в любом случае нужно посмотреть, как лучше поступить и отыграть последние десятые секунды», – сказал Мекьес.

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЛоран Мекьес

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Три раза заголовок перечитал не все в завтрашний день могут смотреть
Комментарий удален пользователем
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
А извиниться забыл.)
Все уже давно приступили, не переживай
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фредерик Вассер: «Феррари» старается привозить небольшие обновления на каждую гонку. Хотим сохранить такой график и во 2-й половине сезона»
Заместитель руководителя «Мерседеса»: «В какой-то момент обоим нашим гонщикам придется получить штраф за замену элементов двигателя»
Ландо Норрис: «Сейчас «Ф-1» находится в лучшем состоянии за всю свою историю»
WRC. Ожье проведет все оставшиеся этапы сезона-2026 в попытке выиграть 10-й титул
Заместитель руководителя «Мерседеса»: «На первом месте стоят интересы команды, а ее главная задача – победа в Кубке конструкторов»
Изак Аджар: «То, как Ферстаппен умеет работать по ходу гонок – это другой уровень. Именно в этом мне нужно прибавлять»
Шарль Леклер: «Борьба в чемпионате? Давайте не будет забегать так далеко вперед»
Дэймон Хилл о параллелях с его чемпионским сезоном-1996: «Для повторения Расселлу придется каким-то образом победить Антонелли»
Макс Ферстаппен о целях на 2-ю половину сезона: «Первым делом «Ред Булл» нужно постараться найти способ улучшить скорость болида в целом»
Джордж Расселл: «С этой машиной мне сложнее найти оптимальный баланс. Надеюсь, трудности остались позади»
Ко всем новостям
Последние новости
Столяров и Чубаров из YADRO Motorsport выиграли четвертый этап REC
Фото
Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32
Фото
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway