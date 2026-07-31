Лоран Мекьес: «Ред Булл» приступит к работе над машиной для следующего сезона раньше, чем в прошлом году»

Мекьес поделился планами «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл » рассказал, когда команда приступит к работе над болидом 2027 года.

«Не знаю, что с остальными, но точно уверен, что в какой-то момент нам придется принять решение по поводу балансирования между работой в рамках проектов нынешнего и следующего года.

Думаю, в этот раз мы приступим к работе над машиной для следующего сезона раньше, чем в прошлом году. Теперь регламент останется прежним. Мы примем решение.

После первой гонки мы привезли большое количество обновлений, чтобы постараться как можно скорее исправить ситуацию с гигантским отставанием от конкурентов.

Трудно представить, чтобы мы смогли продолжить работать в том же темпе, но в любом случае нужно посмотреть, как лучше поступить и отыграть последние десятые секунды», – сказал Мекьес .

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