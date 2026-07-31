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  4. Директор «Сепанга»: «Гонка пройдет днем, не ночью»

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Директор «Сепанга»: «Гонка пройдет днем, не ночью»
В Малайзии заявили, что Гран-при пройдет в дневное время.

Исполнительный директор автодрома «Сепанг» Азхан Шафриман Ханиф подтвердил, что Гран-при Бахрейна в Малайзии пройдет днем по местному времени.

Ранее в прессе появились слухи, что на «Сепанге» может состояться первая ночная гонка в истории.

«Гонка пройдет днем, не ночью», – заверил Азхан.

Директор «Сепанга»: «Окончательное решение по поводу цены билетов остается за Бахрейном»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Bernama
Гран-при Бахрейна
Гран-при Малайзии
Сепанг
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