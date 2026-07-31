Директор «Сепанга»: «Гонка пройдет днем, не ночью»
В Малайзии заявили, что Гран-при пройдет в дневное время.
Исполнительный директор автодрома «Сепанг» Азхан Шафриман Ханиф подтвердил, что Гран-при Бахрейна в Малайзии пройдет днем по местному времени.
Ранее в прессе появились слухи, что на «Сепанге» может состояться первая ночная гонка в истории.
«Гонка пройдет днем, не ночью», – заверил Азхан.
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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Bernama
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