Директор «Сепанга»: «Гонка пройдет днем, не ночью»

В Малайзии заявили, что Гран-при пройдет в дневное время.

Исполнительный директор автодрома «Сепанг» Азхан Шафриман Ханиф подтвердил, что Гран-при Бахрейна в Малайзии пройдет днем по местному времени.

Ранее в прессе появились слухи, что на «Сепанге» может состояться первая ночная гонка в истории.

«Гонка пройдет днем, не ночью», – заверил Азхан.

Директор «Сепанга»: «Окончательное решение по поводу цены билетов остается за Бахрейном»

