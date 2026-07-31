MotoGP объявила, что сезон-2027 начнется с Гран-при Таиланда

В MotoGP назвали первый этап следующего сезона.

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP заявил, что первым этапом сезона-2027 станет Гран-при Таиланда .

Гонка в Бурираме в третий раз подряд примет открытие сезона. Уик-энд пройдет с 5 по 7 марта.

Таким образом этап в Таиланде станет первым заездом в рамках нового технического регламента, который рассчитан на период с 2027-го по 2031-й.

MotoGP работает над проведением демонстрационных заездов в рамках Гран-при США «Ф-1» (Autosport)

