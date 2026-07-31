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  4. Фредерик Вассер: «Исход чемпионата определят мельчайшие детали»

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Фредерик Вассер: «Исход чемпионата определят мельчайшие детали»
Вассер оценил результаты «Феррари».

Руководитель «Феррари» поделился мнением о выступлениях команды в первой половине сезона-2026.

«Отправляясь на летний перерыв, хочу поблагодарить всех в Маранелло за их преданность делу, страсть и усердную работу на протяжении первой части сезона.

Конкуренция крайне серьезная, исход чемпионата определят мельчайшие детали. Важен вклад каждого. Только за счет дальнейшей совместной работы мы извлечем максимум из ожидающих нас возможностей», – подчеркнул Вассер.

Президент Чехии отработал фотографом этап «Ф-1». Еще снимал «Дакар» и «Ле-Ман», даже ночевал в спальнике
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoФеррари
logoФредерик Вассер
logoФормула-1

Комментарии

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С чемпионатом все понятно, мельчайшие детали определят того, кто займет второе место
Возможно тогда уже стоит бл@ть надеть очки, чтобы увидеть эти мельчайшие детали, Фред? А то прокол на проколе.
Если долгожданное обновление по адуо в Нидерландах не поменяет баланс сил , где Феррари стабильно начнут обыгрывать оба мерседеса , тогда лучше оставить уже потуги в этом сезоне и сосредоточиться на следующем . База хорошая , двигатель допиливать к след сезону и должно получиться . Серра свое дело знает , мы уже это поняли .
Чтобы отыграть 50 очков во второй половине сезона, нужно провести его идеально!
И даже тогда, должны быть ошибки со стороны Мерседеса.
Например: борьба с вылетами между Кими и Жоржиком.
Что-то мне подсказывает, что опытный Вольф тот ещё волчара, и такой подарок Вассеру не преподнесет.
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