Фредерик Вассер: «Исход чемпионата определят мельчайшие детали»

Вассер оценил результаты «Феррари».

Руководитель «Феррари » поделился мнением о выступлениях команды в первой половине сезона-2026.

«Отправляясь на летний перерыв, хочу поблагодарить всех в Маранелло за их преданность делу, страсть и усердную работу на протяжении первой части сезона.

Конкуренция крайне серьезная, исход чемпионата определят мельчайшие детали. Важен вклад каждого. Только за счет дальнейшей совместной работы мы извлечем максимум из ожидающих нас возможностей», – подчеркнул Вассер .

Президент Чехии отработал фотографом этап «Ф-1». Еще снимал «Дакар» и «Ле-Ман», даже ночевал в спальнике

