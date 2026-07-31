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  4. Джолион Палмер: «Норрис продемонстрировал сокрушительное преимущество перед Пиастри в Венгрии»

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Джолион Палмер: «Норрис продемонстрировал сокрушительное преимущество перед Пиастри в Венгрии»
Палмер оценил выступление пилотов «Макларена» в Венгрии.

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер оценил темп Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Венгрии, где британец одержал победу, а австралиец сошел из-за поломки коробки передач.

«Норрис выразился по радио предельно четко, сказав, что у него гораздо более сильный темп. По ходу гонки в «Макларене» приняли правильное решение, зазвав Пиастри на пит-стоп [чтобы предотвратить потенциальный андеркат со стороны Макса Ферстаппена] и разделив стратегии двух машин.

Логика заключалась в том, что Оскар получил бы свежие шины, которые позволили бы ему сохранить позицию. Норрис же был настроен на атаку в конце заезда – при условии, что удастся подтвердить заявления о скорости. Когда Ландо удалось реализовать темп, тогда он и выиграл гонку.

Во время пит-стопа Пиастри он продемонстрировал сокрушительное преимущество в темпе, ведь был быстрее австралийца более чем на секунду – причем на одних и тех же шинах. Даже без проблем с [отставшим на круг Карлосом] Сайнсом Оскар бы не смог выиграть гонку даже при таком разделении стратегий – ведь Ландо выжал все из темпа в чистом воздухе», – сказал Палмер.

Президент Чехии отработал фотографом этап «Ф-1». Еще снимал «Дакар» и «Ле-Ман», даже ночевал в спальнике
    

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1 Oversteer
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoДжолион Палмер
logoЛандо Норрис
Гран-при Венгрии
logoМакларен

Комментарии

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Так он и в Майами это показал. Только уехал от Пиастри не один, а вместе с Антонелли. Но на финише они привезли всем 25 секунд. Тотальное доминирование.
Так и есть. Интересно, почему такая разница, Пиастри плюс-минус на одном уровне с Норрисом, такой разницы не должно быть.
Ответavku
Так и есть. Интересно, почему такая разница, Пиастри плюс-минус на одном уровне с Норрисом, такой разницы не должно быть.
Пиастри тяжело дается низкое сцепление+адаптация к новому регламенту у всех разная + прошлый год мог его подбить
Ответilia rus
Пиастри тяжело дается низкое сцепление+адаптация к новому регламенту у всех разная + прошлый год мог его подбить
Абсолютно солидарен: везде где низкое сцепление , даже когда Пиастри был в форме, у него проблемы.
Нужно учесть, что первые 2 гонки он пропустил, в Венгрии также пропускал практику, а обновы получил только в день квалификации. У него были гонки, где он должен был выигрывать (Япония), у него были очень хорошие гонки, но да, сейчас , конечно, Норрис интереснее
Заметил что все пошло криво у него после аварии в Баку в том году, может тут и рука команды есть, то он был быстрее Норриса, то вдруг тотально проигрывает уже 20 гонок подряд, но не мог же он ездить разучиться… думал может уверенность потерял в том году, но нет, и в этом году проигрывает стабильно.. не верю я что пиастри настолько медленнее Норриса вдруг стал, кажется что есть что то еще…
Ответ89085522189@mail.ru
Заметил что все пошло криво у него после аварии в Баку в том году, может тут и рука команды есть, то он был быстрее Норриса, то вдруг тотально проигрывает уже 20 гонок подряд, но не мог же он ездить разучиться… думал может уверенность потерял в том году, но нет, и в этом году проигрывает стабильно.. не верю я что пиастри настолько медленнее Норриса вдруг стал, кажется что есть что то еще…
это "что-то" - неподходящая Норрису машина в первой половине 25го. Подошла бы сразу - не было бы шанса у Пиастри
ОтветМарк Качим
это "что-то" - неподходящая Норрису машина в первой половине 25го. Подошла бы сразу - не было бы шанса у Пиастри
повторюсь, Ландо СРАЗУ выиграл Австралию. первую гонку сезона. не бьётся это с теорией, что машина не такая была поначалу.
Да, разница с предыдущими двумя годами колоссальная
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