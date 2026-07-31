Джолион Палмер: «Норрис продемонстрировал сокрушительное преимущество перед Пиастри в Венгрии»

Палмер оценил выступление пилотов «Макларена» в Венгрии.

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер оценил темп Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Венгрии , где британец одержал победу, а австралиец сошел из-за поломки коробки передач.

«Норрис выразился по радио предельно четко, сказав, что у него гораздо более сильный темп. По ходу гонки в «Макларене » приняли правильное решение, зазвав Пиастри на пит-стоп [чтобы предотвратить потенциальный андеркат со стороны Макса Ферстаппена] и разделив стратегии двух машин.

Логика заключалась в том, что Оскар получил бы свежие шины, которые позволили бы ему сохранить позицию. Норрис же был настроен на атаку в конце заезда – при условии, что удастся подтвердить заявления о скорости. Когда Ландо удалось реализовать темп, тогда он и выиграл гонку.

Во время пит-стопа Пиастри он продемонстрировал сокрушительное преимущество в темпе, ведь был быстрее австралийца более чем на секунду – причем на одних и тех же шинах. Даже без проблем с [отставшим на круг Карлосом] Сайнсом Оскар бы не смог выиграть гонку даже при таком разделении стратегий – ведь Ландо выжал все из темпа в чистом воздухе», – сказал Палмер.

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