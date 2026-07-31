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  4. Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске

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Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске

Пятый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) впервые пройдет в Минске 15 и 16 августа 2026 года на территории Международного выставочного центра «БелЭкспо». Соревнования станут частью большого международного автоспортивного фестиваля OPEN RACE MINSK.

Участие в пятом этапе примут 14 пилотов из России. За команду Tamashi Racing выступят Владимир Афанасьев, Игорь Озолин (оба – г. Санкт-Петербург) и Станислав Антропов (г. Омск). Честь коллектива STAR PËR STARS AIMOL будут защищать Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) и Владислав Ерофеев (г. Георгиевск).

В личном зачете выступят Сергей Давидадзе (г. Самара), Антон Скрыпников (г. Арзамас), более известный как блогер Антон Форсаж, а также столичные пилоты Анатолий Щербак, Руслан Арефьев, Александр Леонов и Тимофей Добровольский.

Кроме того, участие в международном этапе RDS Open примут три пилота Гран-При Российской Дрифт Серии – Антон Клямко (г. Санкт-Петербург, команда Heatcarbon Racing), Иван Пальмин (г. Санкт-Петербург, команда Carville Racing) и Артур Зеленый (г. Москва).

Также в состав участников войдут спортсмены из Беларуси: Сергей Мольков (г. Бобруйск), Денис Клищевский (г. Пинск), пилоты из Минска Сергей Водейко, Антон Поздняков, Роман Болтрушевич, Алексей Манчукевич и Михаил Гацко.

Еще в пелотон войдут два пилота из Японии – Таруми Юкио (г. Такасаки) и Таруки Кеити (г. Судзуока).

Помимо стандартного для этапа Открытого чемпионата РДС комплекта наград в личном и командном зачетах, участникам соревнований предстоит борьба за уникальный трофей – «Кубок дружбы». Его получит победитель пятого этапа RDS Open.

В рамках OPEN RACE MINSK впервые на одной площадке встретятся две самые зрелищные дисциплины автоспорта – дрифт и дрэг. Помимо этапа Открытого чемпионата РДС, на площадке фестиваля состоится этап Белорусской дрэг-серии 22RT.

Кроме спортивной части, гостей ждет множество фестивальных активностей, среди которых: выставка автомобилей, концертная программа, а также развлечения для всей семьи.

Следить за событиями пятого этапа RDS Open можно будет как с трибун на территории Международного выставочного центра «БелЭкспо», так и в прямом эфире на платформе RDS TV.  

Опубликовано: Sports
Источник: Пресс-служба Российской Дрифт Серии
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