Стефано Доменикали: «С «Ф-1» связался «Хоккенхаймринг». Мы провели первые переговоры»
В «Ф-1» рассказали о переговорах с «Хоккенхаймрингом».
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали подтвердил переговоры с немецким автодромом «Хоккенхаймринг» о проведении Гран-при.
«С нами связывался «Хоккенхаймринг», мы провели с ними первые переговоры. Как вы знаете, они там строят инфраструктуру с различными целями.
Если они хотят обсудить возможное проведение уик-энда «Ф-1», то, конечно, нужны инвестиции другого уровня – необходимого для нашей платформы. Но мы это уже обсудили», – сообщил Доменикали.
Директор «Хоккенхаймринга»: «Трасса ведет переговоры с «Формулой-1»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
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Да, немецкий ГП может быть интересен из-за появления «Ауди», но не думаю, что один Хюлькенберг в этом плане сделает хоть какую-то кассу. Ведь «Мерседесу» раньше не удалось проллобировать «домашний» этап, а «Феррари» и Имолу потеряла.
И у меня есть сомнения, что старая конфигурация трассы соответствует современным нормам безопасности.