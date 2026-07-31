Стефано Доменикали: «С «Ф-1» связался «Хоккенхаймринг». Мы провели первые переговоры»

В «Ф-1» рассказали о переговорах с «Хоккенхаймрингом».

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали подтвердил переговоры с немецким автодромом «Хоккенхаймринг» о проведении Гран-при.

«С нами связывался «Хоккенхаймринг», мы провели с ними первые переговоры. Как вы знаете, они там строят инфраструктуру с различными целями.

Если они хотят обсудить возможное проведение уик-энда «Ф-1», то, конечно, нужны инвестиции другого уровня – необходимого для нашей платформы. Но мы это уже обсудили», – сообщил Доменикали.

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