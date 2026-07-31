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Стефано Доменикали: «С «Ф-1» связался «Хоккенхаймринг». Мы провели первые переговоры»
В «Ф-1» рассказали о переговорах с «Хоккенхаймрингом».

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали подтвердил переговоры с немецким автодромом «Хоккенхаймринг» о проведении Гран-при.

«С нами связывался «Хоккенхаймринг», мы провели с ними первые переговоры. Как вы знаете, они там строят инфраструктуру с различными целями.

Если они хотят обсудить возможное проведение уик-энда «Ф-1», то, конечно, нужны инвестиции другого уровня – необходимого для нашей платформы. Но мы это уже обсудили», – сообщил Доменикали.

Директор «Хоккенхаймринга»: «Трасса ведет переговоры с «Формулой-1»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
logoСтефано Доменикали
logoФормула-1
Хоккенхаймринг

Комментарии

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Кайф, больше классных старых трасс в календарь, и поменьше шейходромов👍
ОтветNikola Poppop31
Кайф, больше классных старых трасс в календарь, и поменьше шейходромов👍
Вот только современный Хоккейнхаймринг из того же поколения что и например Бахрейн, и сделан всё тем же Германом Тильке.
ОтветКирилл Мартыненко
Вот только современный Хоккейнхаймринг из того же поколения что и например Бахрейн, и сделан всё тем же Германом Тильке.
Так первые тилькодромы были вполне себе классные. Сепанг, потом Шанхай с Бахрейном, Турция. И каждая трасса была уникальна, со своей изюминкой. А вот уже начиная с Остина стали брать куски с других трасс и собирать из них новую.
Крутая трасса, только как на них будут выглядить эти электрички?? Вот например Сепанг будет наверняка как Китай из за длинных прямых … Хотя раньше там были чумовые гонки, сейчас может быть по-другому
Ответ89085522189@mail.ru
Крутая трасса, только как на них будут выглядить эти электрички?? Вот например Сепанг будет наверняка как Китай из за длинных прямых … Хотя раньше там были чумовые гонки, сейчас может быть по-другому
Гонки в Шанхае отвратительные в большинстве своем были. Прямая не показатель
Для меня Хоккенхайм потерял весь свой шарм после того, как обрезали старую трассу, проходившую через лес. Причём ту конфигурацию восстанавливать не будут, видимо.

Да, немецкий ГП может быть интересен из-за появления «Ауди», но не думаю, что один Хюлькенберг в этом плане сделает хоть какую-то кассу. Ведь «Мерседесу» раньше не удалось проллобировать «домашний» этап, а «Феррари» и Имолу потеряла.
ОтветСемен Клейменов
Для меня Хоккенхайм потерял весь свой шарм после того, как обрезали старую трассу, проходившую через лес. Причём ту конфигурацию восстанавливать не будут, видимо. Да, немецкий ГП может быть интересен из-за появления «Ауди», но не думаю, что один Хюлькенберг в этом плане сделает хоть какую-то кассу. Ведь «Мерседесу» раньше не удалось проллобировать «домашний» этап, а «Феррари» и Имолу потеряла.
Это невозможно, там полностью сняли старый асфальт и засадили деревьями. Само собой, обратно ради гонок вырубать никто ничего не будет.

И у меня есть сомнения, что старая конфигурация трассы соответствует современным нормам безопасности.
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