  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Льюис Хэмилтон о влиянии новых правил на его результаты: «Всем пилотам пришлось адаптироваться»

0
Льюис Хэмилтон о влиянии новых правил на его результаты: «Всем пилотам пришлось адаптироваться»
Хэмилтон сравнил болиды «Ф-1» двух поколений.

Пилот «Феррари» не согласился с теорией, что его прогресс в текущем сезоне связан с новым регламентом – который, как предполагается, подходит ему больше, чем болиды прошлого поколения 2022 года.

«Не думаю, что в условиях новых правил кто-то получает большее преимущество. Мне кажется, нам всем пришлось адаптироваться. Нет ощущения, что мне пришлось внести больше изменений, чем в любую другую эпоху.

В конце концов я могу по-разному управлять машиной. Я могу управлять ей немного в духе прошлого поколения, хотя в гонках, где я одержал победы на предыдущих машинах, мой пилотаж ничем не отличался от сегодняшнего.

Все рассуждают о том, насколько мне подходило то поколение машин, но мне все равно удалось выиграть больше гонок, чем большинство пилотов за тот период. Однако нынешними болидами все же чуть проще управлять. Они больше прощают и обладают меньшим весом.

У нас нет галопирования. Приходится много работать над контролем газа и мощности – мы активно трудимся вместе с инженерами, чтобы подобрать подходящие настройки. До этого мы много рассуждали об управляемости, сегодня же мы рассуждаем о применении энергии батареи. Тебе постоянно приходится менять подход к пилотажу, нужно понимать, какой эффект возникнет при использовании газа на половину, на полную мощность, что будет, если отпустить его на 10 процентов.

Эти изменения происходят на протяжении всего круга – так что понимание этих особенностей играет ключевую роль», – пояснил Хэмилтон.

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фредерик Вассер: «Феррари» старается привозить небольшие обновления на каждую гонку. Хотим сохранить такой график и во 2-й половине сезона»
Заместитель руководителя «Мерседеса»: «В какой-то момент обоим нашим гонщикам придется получить штраф за замену элементов двигателя»
Ландо Норрис: «Сейчас «Ф-1» находится в лучшем состоянии за всю свою историю»
WRC. Ожье проведет все оставшиеся этапы сезона-2026 в попытке выиграть 10-й титул
Заместитель руководителя «Мерседеса»: «На первом месте стоят интересы команды, а ее главная задача – победа в Кубке конструкторов»
Изак Аджар: «То, как Ферстаппен умеет работать по ходу гонок – это другой уровень. Именно в этом мне нужно прибавлять»
Шарль Леклер: «Борьба в чемпионате? Давайте не будет забегать так далеко вперед»
Дэймон Хилл о параллелях с его чемпионским сезоном-1996: «Для повторения Расселлу придется каким-то образом победить Антонелли»
Макс Ферстаппен о целях на 2-ю половину сезона: «Первым делом «Ред Булл» нужно постараться найти способ улучшить скорость болида в целом»
Джордж Расселл: «С этой машиной мне сложнее найти оптимальный баланс. Надеюсь, трудности остались позади»
Ко всем новостям
Последние новости
Столяров и Чубаров из YADRO Motorsport выиграли четвертый этап REC
Фото
Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32
Фото
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway