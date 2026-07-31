Льюис Хэмилтон о влиянии новых правил на его результаты: «Всем пилотам пришлось адаптироваться»

Хэмилтон сравнил болиды «Ф-1» двух поколений.

Пилот «Феррари » не согласился с теорией, что его прогресс в текущем сезоне связан с новым регламентом – который, как предполагается, подходит ему больше, чем болиды прошлого поколения 2022 года.

«Не думаю, что в условиях новых правил кто-то получает большее преимущество. Мне кажется, нам всем пришлось адаптироваться. Нет ощущения, что мне пришлось внести больше изменений, чем в любую другую эпоху.

В конце концов я могу по-разному управлять машиной. Я могу управлять ей немного в духе прошлого поколения, хотя в гонках, где я одержал победы на предыдущих машинах, мой пилотаж ничем не отличался от сегодняшнего.

Все рассуждают о том, насколько мне подходило то поколение машин, но мне все равно удалось выиграть больше гонок, чем большинство пилотов за тот период. Однако нынешними болидами все же чуть проще управлять. Они больше прощают и обладают меньшим весом.

У нас нет галопирования. Приходится много работать над контролем газа и мощности – мы активно трудимся вместе с инженерами, чтобы подобрать подходящие настройки. До этого мы много рассуждали об управляемости, сегодня же мы рассуждаем о применении энергии батареи. Тебе постоянно приходится менять подход к пилотажу, нужно понимать, какой эффект возникнет при использовании газа на половину, на полную мощность, что будет, если отпустить его на 10 процентов.

Эти изменения происходят на протяжении всего круга – так что понимание этих особенностей играет ключевую роль», – пояснил Хэмилтон .

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