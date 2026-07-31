Дэвид Крофт о жалобах Ферстаппена на «Ред Булл»: «Может, Макс пытается создать возможность для перехода в «Макларен»?»

Крофт поделился теорией о жалобах Ферстаппена.

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт полагает, что за счет жалоб на болид «Ред Булл » Макс Ферстаппен добивается перехода в «Макларен ».

«В чем основная причина? За этим что-то стоит? Есть какая-то истинная причина жалоб или Макс просто хочет обозначить, что он недоволен командой, за которую выступает?

Насколько я понимаю, у «Ред Булл» хорошая машина, если складываются идеальные условия. Но если возникает хоть какое-то небольшое отклонение, скажем, небольшое повреждение из-за наезда на камень или поломка переднего антикрыла в результате контакта, то достаточно вот такого небольшого фактора, чтобы вывести машину из равновесия.

И как только теряется баланс, болидом становится крайне трудно управлять. Ты постоянно пилотируешь на грани. Когда все идет хорошо, то машина работает великолепно. Но если возникает малейшая проблема, то все становится ужасно.

Макс очень много, постоянно жаловался на протяжении всей гонки в Венгрии – и это навело меня на мысль, что здесь присутствуют другие мотивы. Какие именно – кто знает? Может, Макс и его представители пытаются создать возможность для ухода из «Ред Булл» и перехода в «Макларен»? Такое может произойти? Мы продолжаем это обсуждать, но не знаем точный ответ», – сказал Крофт.

Обгон года в «Ф-1»? Хэмилтон прозевал атаку Ферстаппена

