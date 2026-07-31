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Дэвид Крофт о жалобах Ферстаппена на «Ред Булл»: «Может, Макс пытается создать возможность для перехода в «Макларен»?»
Крофт поделился теорией о жалобах Ферстаппена.

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт полагает, что за счет жалоб на болид «Ред Булл» Макс Ферстаппен добивается перехода в «Макларен».

«В чем основная причина? За этим что-то стоит? Есть какая-то истинная причина жалоб или Макс просто хочет обозначить, что он недоволен командой, за которую выступает?

Насколько я понимаю, у «Ред Булл» хорошая машина, если складываются идеальные условия. Но если возникает хоть какое-то небольшое отклонение, скажем, небольшое повреждение из-за наезда на камень или поломка переднего антикрыла в результате контакта, то достаточно вот такого небольшого фактора, чтобы вывести машину из равновесия.

И как только теряется баланс, болидом становится крайне трудно управлять. Ты постоянно пилотируешь на грани. Когда все идет хорошо, то машина работает великолепно. Но если возникает малейшая проблема, то все становится ужасно.

Макс очень много, постоянно жаловался на протяжении всей гонки в Венгрии – и это навело меня на мысль, что здесь присутствуют другие мотивы. Какие именно – кто знает? Может, Макс и его представители пытаются создать возможность для ухода из «Ред Булл» и перехода в «Макларен»? Такое может произойти? Мы продолжаем это обсуждать, но не знаем точный ответ», – сказал Крофт.  

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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакларен
возможные переходы
Дэвид Крофт
Гран-при Венгрии
logoМакс Ферстаппен

Комментарии

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Ниче не понял. Во первых зачем ему токсить если он и так может уйти молча, все уже признали что есть пункт. Токсит он - только по одной причине! Хочет чтобы в команде все херачили и сделали ему нормальный болид. Кое-как но это работает ведь! Просто можно делать это по хорошему как Льюис, можно делать по плохому как Макс, но в итоге и Феррари и ред Булл на одном уровне, в составе лидеров!
Ответ89085522189@mail.ru
Ниче не понял. Во первых зачем ему токсить если он и так может уйти молча, все уже признали что есть пункт. Токсит он - только по одной причине! Хочет чтобы в команде все херачили и сделали ему нормальный болид. Кое-как но это работает ведь! Просто можно делать это по хорошему как Льюис, можно делать по плохому как Макс, но в итоге и Феррари и ред Булл на одном уровне, в составе лидеров!
А можно сделать как Норрис, дать команде спокойно работать. И тогда она быстрее проделает путь от команды, которая не может стартовать до первой победы в сезоне.
Ответ89085522189@mail.ru
Ниче не понял. Во первых зачем ему токсить если он и так может уйти молча, все уже признали что есть пункт. Токсит он - только по одной причине! Хочет чтобы в команде все херачили и сделали ему нормальный болид. Кое-как но это работает ведь! Просто можно делать это по хорошему как Льюис, можно делать по плохому как Макс, но в итоге и Феррари и ред Булл на одном уровне, в составе лидеров!
Он токсит, потому что токсик в принципе. И всё.
Максу, скорее всего, уже не надо ничего создавать, чтобы перейти в другую команду, если он захочет.
Поэтому версия комментатора о такой многоходовке и Макларене ничего кроме улыбки вызвать не может. Пусть на нетфликсе это кому-нибудь заливает ))
Пытаться то он может, но кто его там ждёт? Особенно с прицепом в форме папика...И вообще, не больше суток прошло после заявления Макса, что РБ - дом родной.
ОтветWhite Pardus
Пытаться то он может, но кто его там ждёт? Особенно с прицепом в форме папика...И вообще, не больше суток прошло после заявления Макса, что РБ - дом родной.
А зачем Йоса приплетаете? Он весь текущий сезон молчит, хотя мог бы уже много наговорить. И так ли уж не ждут? Браун может хвалить свой тандем как угодно, но очевидно же, что ни Норрис, ни Пиастри по гоночному мастерству и близко не Ферстаппен
ОтветMinuvert
А зачем Йоса приплетаете? Он весь текущий сезон молчит, хотя мог бы уже много наговорить. И так ли уж не ждут? Браун может хвалить свой тандем как угодно, но очевидно же, что ни Норрис, ни Пиастри по гоночному мастерству и близко не Ферстаппен
Как ты узнал, что он быстрее нориса и пиастри?
Может Макс и хочет перейти в Макларен, но зачем это Макларену? Они и без Макса отлично справляются. Или вы думаете, что именно критика от Макса развивает Ред Булл? А по-моему она только мешает и нервирует команду, заставляя торопиться и допускать ошибки, как например, с недоработанным крылом.
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