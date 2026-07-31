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Гельмут Марко: «Не рассчитывал бы на камбэк Ферстаппена в духе 2025 года»
Марко оценил шансы Ферстаппена на камбэк в 2026-м.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко сомневается, что Максу Ферстаппену удастся сократить отставание в текущем сезоне так же, как в 2025-м.

«У «Ред Булл» недостаточно стабильная скорость. Более того, кажется, что между Максом и инженерами все складывается не совсем гладко. «Макларен» и «Феррари» – слишком сильные конкуренты, а болид чересчур нестабилен. Я бы не рассчитывал на камбэк Ферстаппена.

Что касается его будущего в «Ф-1», то я искренне надеюсь, что он останется в «Ред Булл», – отметил Марко.  

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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен

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