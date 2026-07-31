Мартин Брандл: «Думаю, что сейчас Сайнс рассматривает различные варианты на будущее»

Брандл высказался о положении Сайнса.

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл прокомментировал решение Карлоса Сайнса присоединиться к «Уильямсу » в 2025-м и нынешние трудности команды.

«Он и вправду был верен этой идее, не так ли? Он решил не переходить в «Ауди », хотя именно этот вариант, как я понимаю, предпочитал его отец – ведь у них с «Ауди» сложились давние отношения.

Думаю, что Карлос рассматривает различные варианты сейчас. Он выступал за довольно большое количество команд. По-моему, это уже шестой (на самом деле пятый – Спортс’’) коллектив, за который он выступает. Но пока все складывается неудачно. И все случилось, когда он находится в таком возрасте, что положение кажется неоптимальным – если учитывать выступления молодых пилотов.

Он одержал несколько блестящих побед в составе «Феррари », не так ли? Да, думаю, он зашел в тупик. Надеюсь, в 2027-м «Уильямс» со всем разберется», – сказал Брандл.

Президент Чехии отработал фотографом этап «Ф-1». Еще снимал «Дакар» и «Ле-Ман», даже ночевал в спальнике

