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  4. Мартин Брандл: «Думаю, что сейчас Сайнс рассматривает различные варианты на будущее»

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Мартин Брандл: «Думаю, что сейчас Сайнс рассматривает различные варианты на будущее»
Брандл высказался о положении Сайнса.

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл прокомментировал решение Карлоса Сайнса присоединиться к «Уильямсу» в 2025-м и нынешние трудности команды.

«Он и вправду был верен этой идее, не так ли? Он решил не переходить в «Ауди», хотя именно этот вариант, как я понимаю, предпочитал его отец – ведь у них с «Ауди» сложились давние отношения.

Думаю, что Карлос рассматривает различные варианты сейчас. Он выступал за довольно большое количество команд. По-моему, это уже шестой (на самом деле пятый – Спортс’’) коллектив, за который он выступает. Но пока все складывается неудачно. И все случилось, когда он находится в таком возрасте, что положение кажется неоптимальным – если учитывать выступления молодых пилотов.

Он одержал несколько блестящих побед в составе «Феррари», не так ли? Да, думаю, он зашел в тупик. Надеюсь, в 2027-м «Уильямс» со всем разберется», – сказал Брандл.

Президент Чехии отработал фотографом этап «Ф-1». Еще снимал «Дакар» и «Ле-Ман», даже ночевал в спальнике
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPFans
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logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФеррари
logoМартин Брандл

Комментарии

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Да что так с сайнсом все возятся как будто невероятный какой то пилот. Ничем не лучше албона, но албон тихо мирно работает старается, а у сайнса прям драма какая-то, что же ему бедному делать. И ладно бы он сам только так о себе думал, но всякие эксперты туда же
ОтветTurist-o
Да что так с сайнсом все возятся как будто невероятный какой то пилот. Ничем не лучше албона, но албон тихо мирно работает старается, а у сайнса прям драма какая-то, что же ему бедному делать. И ладно бы он сам только так о себе думал, но всякие эксперты туда же
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ОтветakaAzazello
Комментарий скрыт
Ерунда полная . Просто пиар какой то мощный у этого сайнса, пилот уровня албона. Только плачет после каждой гонки
Надо было слушать отца и идти в Ауди.
По-сути, нет разницы Уильямс, Альпин или Ауди. Это команды второго эшелона. В топах мест нет. Я считаю, что Карлосу надо прекращать плакать и бегать по командам, а сосредоточиться на работе в Уильямсе. А то он может вообще потерять место в пелетоне.
ОтветДмитрий Травницкий
По-сути, нет разницы Уильямс, Альпин или Ауди. Это команды второго эшелона. В топах мест нет. Я считаю, что Карлосу надо прекращать плакать и бегать по командам, а сосредоточиться на работе в Уильямсе. А то он может вообще потерять место в пелетоне.
Между Вильямсом и Ауди разница вполне намечается. Первые уже скатились на уровень «впереди Кадиллака и Астона»
ОтветShico_I
Между Вильямсом и Ауди разница вполне намечается. Первые уже скатились на уровень «впереди Кадиллака и Астона»
Потенциально у Уильямса мог быть самовоз как у Мерседеса ( хоть это и не реально в первый год нового регламента), ну или машина уровня Макларена. У них как и у АМ глобальные проблемы в конструкции. Но их можно решить уже в следующем году ( АМ уже движется в правильном направлении). Так что перспективы у Уильямса есть, всё зависит от того, как они поработают над новой машиной. Этот сезон можно считать тренировочным и экспериментальным. А вот перспективы Альпин и Ауди не так и ясны. У Альпин проблемы с аэродинамикой, причём хронические. А Ауди пытаются бороться с Рейсингом, но до топов им и по ДВС, и по аэродинамике, как до Китая.
Комментарий удален пользователем
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Так и есть. Хаас, да Альпин. Да и те - лишь вилами по воде
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