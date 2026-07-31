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  4. ФИА объявила нового промоутера WRC. Руководителем серии станет бывший босс «Макларена» Эрик Булье

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ФИА объявила нового промоутера WRC. Руководителем серии станет бывший босс «Макларена» Эрик Булье
У WRC официально сменился промоутер.

ФИА подтвердила новых владельцев коммерческих прав на чемпионат мира (WRC) и Европы (ERC) по ралли.

Правами теперь обладают французская компания в сфере автомобильных технологий Cosmobilis и частный кредитный инвестор Park Square Capital. Исполнительным директором гоночных серий станет Эрик Булье – бывший босс «Макларена» и «Лотуса» в «Ф-1».

«Для ралли это настоящая сделка века. Я с гордостью объявляю об этом революционном шаге вперед и беспрецедентном уровне инвестиций», – заявил президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

Я погонял на симуляторе с топ-раллистом из России
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoЭрик Булье
чемпионат Европы по ралли
logoФИА
logoМохаммед бен Сулайем
чемпионат мира по ралли

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