ФИА объявила нового промоутера WRC. Руководителем серии станет бывший босс «Макларена» Эрик Булье
У WRC официально сменился промоутер.
ФИА подтвердила новых владельцев коммерческих прав на чемпионат мира (WRC) и Европы (ERC) по ралли.
Правами теперь обладают французская компания в сфере автомобильных технологий Cosmobilis и частный кредитный инвестор Park Square Capital. Исполнительным директором гоночных серий станет Эрик Булье – бывший босс «Макларена» и «Лотуса» в «Ф-1».
«Для ралли это настоящая сделка века. Я с гордостью объявляю об этом революционном шаге вперед и беспрецедентном уровне инвестиций», – заявил президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
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