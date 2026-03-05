10

Льюис Хэмилтон: «Цель – победа»

Хэмилтон надеется на победу в Австралии.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о целях на предстоящий Гран-при Австралии и сезон-2026 в целом, а также о том, с каким настроем он подходит к старту нового чемпионата.

«Мы отлично провели предсезонные тесты – команда преодолела очень большую дистанцию и прекрасно поработала. Мы очень многому научились в прошлом году. Мы оставили плохое в прошлом, а положительные моменты хотим сохранить и идти вперед. Мы готовы и знаем, что должны делать.

Цель – победа. Мы все работаем ради достижения этой цели – как и все команды. Но да, такова наша цель – стараться выжать максимум из каждой возможности. Надеемся, что уже в первых гонках «Феррари» будет в числе лидеров, что мы будем бороться за самые высокие места. Но наверняка мы ничего не знаем.

«Мерседес» выглядит особенно быстрым, а также я не уверен, что мы уже видели истинные возможности болида «Ред Булл». Так что да, все это весьма интересно и волнительно. При этом я знаю – что бы там ни случилось, вокруг меня собрана группа замечательных людей, преданных своей работе и сосредоточенной на достижении результата, чтобы выжимать максимум из машины в каждый уик-энд», – рассказал Хэмилтон.

Кто начнет сезон «Ф-1» с победы? Непривычный топ фаворитов

10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хочется верить, что в очередной свой переход Льюис угадал будущую самовозку, по карьере у него это удачно получалось

Шарль особенно этого заслуживает, годами страдает такой талант, катаясь на ведрах. Пиастри за 2 года уже больше побед набрал, чем Шарль за годы мучения в красном шапито
Если Хэм будет бороться за победы то Шарль будет бороться за первенство в чемпионате.
Так что надеюсь так и будет.
Боюсь цель слишком оптимистичная, и когда РБ, Мерс, Мак врубят движки то фуры окажутся далековато от борьбы за победы, а в соцсетях появятся мемы с клоунами, и привычные картинки про следующий год наш. Но может все будет не так плохо, завтра в это время уже будут данные по лонгранам и многое станет ясно.
Ответ Luca di Montezemolo
Все врубят, а Феррари не станет свой врубать? Странно как-то говорите...
Ответ Сергей Лемской
Надо немного изучать матчасть, прежде чем писать. В один год когда мерс собрал космовоз, а фуры ведро, фуры на тестах показали лучшее время, а потом все врубили движки, и фуры обгоняли даже середняки. Вот сейчас скорее всего из машина будет не лучшей, практически гарантированно, что в этой формуле движков и гибридной части, они будут проигрывать в обоих компонентах, в лучшем случае они смогут наверстать часть отстование в других областях, но их машину называли довольно сложной в управлении.
Как думаете, через сколько гран-при Люся начнет плакать, что всё плохо и всё не так?
