Льюис Хэмилтон: «Цель – победа»

Хэмилтон надеется на победу в Австралии.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал о целях на предстоящий Гран-при Австралии и сезон-2026 в целом, а также о том, с каким настроем он подходит к старту нового чемпионата.

«Мы отлично провели предсезонные тесты – команда преодолела очень большую дистанцию и прекрасно поработала. Мы очень многому научились в прошлом году. Мы оставили плохое в прошлом, а положительные моменты хотим сохранить и идти вперед. Мы готовы и знаем, что должны делать.

Цель – победа. Мы все работаем ради достижения этой цели – как и все команды. Но да, такова наша цель – стараться выжать максимум из каждой возможности. Надеемся, что уже в первых гонках «Феррари» будет в числе лидеров, что мы будем бороться за самые высокие места. Но наверняка мы ничего не знаем.

«Мерседес » выглядит особенно быстрым, а также я не уверен, что мы уже видели истинные возможности болида «Ред Булл ». Так что да, все это весьма интересно и волнительно. При этом я знаю – что бы там ни случилось, вокруг меня собрана группа замечательных людей, преданных своей работе и сосредоточенной на достижении результата, чтобы выжимать максимум из машины в каждый уик-энд», – рассказал Хэмилтон.

