Тото Вольфф: «Уберу пилота из «Мерседеса», но не допущу повторения истории Хэмилтона и Росберга»
Вольфф готов уволить гонщика, но избежать повторения битвы Хэмилтона и Росберга.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф ответил, рискует ли повториться противостояние Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга с текущим составом – Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом.
«Я не допущу. Такое больше никогда со мной не случится. Такое больше никогда не случится с командой.
Все просто. Я уберу пилота, если он будет так поступать», – заявил Вольфф.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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Вольф, с большей вероятностью, возьмёт для Антонелли крепкого второго пилота и будет создавать своего 8-10 кратного. Времени полно, Кими молод, талант поколения, можно сказать. Будет кататься с надёжным вториком, не только же в газировке их эксплуатировать.)
Как "так"? Как Льюис или как Росберг?
Я так понимаю, уберет пилота, который не захочет быть подстилкой? Нет, это логично, но не надо петь про равные статусы и "им разрешено бороться". Я не против командной тактики, но не надо ее стесняться, Тото))
По моему, только слепой не видит, кого Тото хочет сейчас видеть чемпионом и как так удивительно совпало, что Жоржетте прям сразу стало не фартить))