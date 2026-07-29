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  4. Тото Вольфф: «Уберу пилота из «Мерседеса», но не допущу повторения истории Хэмилтона и Росберга»

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Тото Вольфф: «Уберу пилота из «Мерседеса», но не допущу повторения истории Хэмилтона и Росберга»
Вольфф готов уволить гонщика, но избежать повторения битвы Хэмилтона и Росберга.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф ответил, рискует ли повториться противостояние Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга с текущим составом – Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом.

«Я не допущу. Такое больше никогда со мной не случится. Такое больше никогда не случится с командой.

Все просто. Я уберу пилота, если он будет так поступать», – заявил Вольфф.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoНико Росберг
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон

Комментарии

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Уберу Рассела если он не захочет быть вторикеллой.(с) Вольф.
ОтветForever and Ever
Уберу Рассела если он не захочет быть вторикеллой.(с) Вольф.
уберут ! в следующем сезоне ферстапен займёт его место-если не раньше:)
ОтветKISEGR1
уберут ! в следующем сезоне ферстапен займёт его место-если не раньше:)
Место вторикелы?
Какой же красава Росберг в том сезоне.. и это мы знаем наверняка лишь малую часть того что творилось там в тот период. Что заставило Нико завершить карьеру сразу после титула
Ответjjeka
Какой же красава Росберг в том сезоне.. и это мы знаем наверняка лишь малую часть того что творилось там в тот период. Что заставило Нико завершить карьеру сразу после титула
Так он и в чемпионском сезоне выиграл меньше гонок, чем Льюис.... Если бы не сход Хэма, когда он лидировал- не видать было бы чемпионства Росбергу...
Ответjjeka
Какой же красава Росберг в том сезоне.. и это мы знаем наверняка лишь малую часть того что творилось там в тот период. Что заставило Нико завершить карьеру сразу после титула
Он сам в интервью High Performance и рассказал. Можно посмотреть
Как поступать? КК был у Мерса, каждый пилор хочет стать чемпом, вчем проблема?
ОтветChyngyz Orozaliev
Как поступать? КК был у Мерса, каждый пилор хочет стать чемпом, вчем проблема?
Ну это повезло что конкурентов не было. В Макларене один раз так титул просрали, дав пилотам бороться, и каждый хотел стать чемпионом. У Росберга и Хэма не было конкурентов среди других пилотов, сейчас же повторись подобное, Феррари, Макларен, да тот же Макс способны выскочить и забрать титул себе, который фактически твой уже
ОтветСтанислав Тельных
Ну это повезло что конкурентов не было. В Макларене один раз так титул просрали, дав пилотам бороться, и каждый хотел стать чемпионом. У Росберга и Хэма не было конкурентов среди других пилотов, сейчас же повторись подобное, Феррари, Макларен, да тот же Макс способны выскочить и забрать титул себе, который фактически твой уже
Вы абсолютно правы. Хэмилтон и Алонсо так увлеклись разборками, что отдали титул Райконнену. Ландо и Оскар со своей папайей в прошлом сезоне чуть не доигрались, но там хоть войны не было, просто игры джентельменов. Два сильных и амбициозных пилота в одной команде - это восторг для зрителей и кошмар для команды.
Намекнул Расселу быть лояльнее или болид продолжит внезапно ломаться, а так стабильное второе место и прочие радости жизни.
ОтветРостовский Гусь
Намекнул Расселу быть лояльнее или болид продолжит внезапно ломаться, а так стабильное второе место и прочие радости жизни.
тут ты немного неправ - третье
Жорик: я понял это намёк- явсе ловлю на лету, но непонятно, что конкретно ты имеешь ввиду?;))))
Громкий,но безопасный
Я не понимаю, где вы в словах Тото услышали, что он выгонит Джорджа и возьмёт Макса? Он сказал, что больше не допустит войну между пилотами Мерседеса. Он хочет сделать из Кими самого молодого чемпиона. Даже если он выгонит Джорджа, то всё равно не возьмёт Макса. Вы же не думаете, что он заставит Кими вторикеллить Максу? А Макс ни за что не согласится быть вторым номером в команде. Поэтому эти слова не более, чем намёк Джорджу, чтобы он не терял голову в борьбе с Кими.
ОтветДмитрий Травницкий
Я не понимаю, где вы в словах Тото услышали, что он выгонит Джорджа и возьмёт Макса? Он сказал, что больше не допустит войну между пилотами Мерседеса. Он хочет сделать из Кими самого молодого чемпиона. Даже если он выгонит Джорджа, то всё равно не возьмёт Макса. Вы же не думаете, что он заставит Кими вторикеллить Максу? А Макс ни за что не согласится быть вторым номером в команде. Поэтому эти слова не более, чем намёк Джорджу, чтобы он не терял голову в борьбе с Кими.
Это хотелки болел Йосовича. Они почему-то уверены, что ради тапка любая команда тут же высадит любого пилота. Есть у них такая смешная теория. То в Мерс ломились, то в Мак, сейчас вот снова в Мерс. Только почему-то никто никого не высаживает.)

Вольф, с большей вероятностью, возьмёт для Антонелли крепкого второго пилота и будет создавать своего 8-10 кратного. Времени полно, Кими молод, талант поколения, можно сказать. Будет кататься с надёжным вториком, не только же в газировке их эксплуатировать.)
ОтветPaninaro
Это хотелки болел Йосовича. Они почему-то уверены, что ради тапка любая команда тут же высадит любого пилота. Есть у них такая смешная теория. То в Мерс ломились, то в Мак, сейчас вот снова в Мерс. Только почему-то никто никого не высаживает.) Вольф, с большей вероятностью, возьмёт для Антонелли крепкого второго пилота и будет создавать своего 8-10 кратного. Времени полно, Кими молод, талант поколения, можно сказать. Будет кататься с надёжным вториком, не только же в газировке их эксплуатировать.)
Я не думаю, что Джорджа заменят на вторика. Самовоз+вторник приведут к деградации Кими. Если Джордж не будет устраивать войну в попытках обыграть Кими, а будет действовать рационально, как те же пилоты в Макларене, то он надолго останется в команде.
"Все просто. Я уберу пилота, если он будет так поступать», – заявил Вольфф."

Как "так"? Как Льюис или как Росберг?
Я так понимаю, уберет пилота, который не захочет быть подстилкой? Нет, это логично, но не надо петь про равные статусы и "им разрешено бороться". Я не против командной тактики, но не надо ее стесняться, Тото))
По моему, только слепой не видит, кого Тото хочет сейчас видеть чемпионом и как так удивительно совпало, что Жоржетте прям сразу стало не фартить))
Макларен в принципе никогда не боятся сильную пару пилотов брать, без явного второго номера. Масс-Хант, Лауда-Прост, Сенна-Прост, Баттон-Хэмилтон которые в 2010 до последней гонки шансы на титул оба имели, и если бы выбрали одного в команде то возможно и могли зацепиться, да тот же Култхард приходил в Макларен не как второй номер явный. По крайней мере у него в активе была уже победа в отличие от Хаккинена
А как же вот это- я не боюсь конкуренции Ферстаппена и Антонелли??
ОтветПавел_1116679604
А как же вот это- я не боюсь конкуренции Ферстаппена и Антонелли??
Не важно что говорят до НО, важно что говорят после)
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