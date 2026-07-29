Тото Вольфф: «Уберу пилота из «Мерседеса», но не допущу повторения истории Хэмилтона и Росберга»

Вольфф готов уволить гонщика, но избежать повторения битвы Хэмилтона и Росберга.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф ответил, рискует ли повториться противостояние Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга с текущим составом – Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом .

«Я не допущу. Такое больше никогда со мной не случится. Такое больше никогда не случится с командой.

Все просто. Я уберу пилота, если он будет так поступать», – заявил Вольфф.

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