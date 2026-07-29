«Хорошо хоть, что без мата!» Егор Оруджев о критике болида «Ред Булл» от Ферстаппена

Оруджев о критике «Ред Булл» от Ферстаппена: хорошо хоть, что без мата.

Гонщик Егор Оруджев ответил, правильно ли поступает Макс Ферстаппен, публично критикуя болид «Ред Булл».

«Наверное, не очень. Но Макс давно показал, что делает все, что хочет. Хорошо хоть, что высказался без мата!» – сказал эксперт после Гран-при Венгрии .

Макс Ферстаппен о развороте: «Откуда мне знать, что сломалось. «Ред Булл» видит, что что-то снова не так. Машина неуправляемая»

«Ред Булл» ограничил общение Ферстаппена с прессой, чтобы избежать резких высказываний после разворота (Эрик ван Харен)