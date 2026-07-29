Флавио Бриаторе об Алонсо и «Альпин»: «До конца сезона Фернандо – пилот «Астон Мартин»
Бриаторе прокомментировал слухи об Алонсо и «Альпин».
Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе поделился мыслями о возможном возвращении Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» в коллектив из Энстоуна.
«Фернандо выступает за «Астон Мартин». Похоже, «Астон Мартин» сделал серьезный шаг вперед [на Гран-при Венгрии], и он в достаточной мере счастлив в «Астон Мартин».
В данный момент не могу ничего сказать. Он пилот «Астон Мартин» и до конца сезона останется пилотом «Астон Мартин», – заявил менеджер.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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