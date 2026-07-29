Алексей Попов назвал Сенну лучшим гонщиком 1990-х, Шумахера – 2000-х, Хэмилтона – 2010-х: «Алонсо, к сожалению, пролетит»

Попов назвал лучших пилотов всех десятилетий «Ф-1».

Комментатор Алексей Попов ответил на вопрос о сильнейших гонщиках каждого из десятилетий «Формулы-1».

«Я скажу, что в 1950-е это был Фанхио : не в количестве титулов, а в пилотаже. В 1960-е это Джим Кларк однозначно. Опять же, у него, может, и не больше всех титулов, в этот же момент у Брэбема было три, но Джима выделяют все. Слишком рано ушел.

В 1970-е более сложный момент – там было много звезд. И уже стало больше команд, больше гонок. Здесь очень трудно сказать. В начале это была эпоха Фиттипальди, в середине это был скорее Лауда. Стюарт? Джеки был между как бы 1960-1970-х, он с Фиттипальди боролся в начале. Трудно сказать, у «Феррари » дебютировал [Жиль] Вильнев . Ну, я говорю, что Лауда .

В 1980-е я говорю Прост. Несмотря на то, что Сенна погиб в 1994-м, я назову его лучшим в 1990-е. Вы спросите, почему не назову Шумахера. А Шумахера назову лучшим в 2000-е.

Останутся 2010-е – здесь вопрос будет между Феттелем и Хэмилтоном. И назову Хэмилтона. Возможно, стоит Алонсо… Но Алонсо скорее был бы с Шумахером, но Шумахер был сильнее в общем по 2000-м. Алонсо, к сожалению, пролетит у меня в этом голосовании. Однако Хэмилтон – это человек 2010-х больше, чем Алонсо.

И остаются 2020-е – и это Ферстаппен, здесь не может быть и доли сомнений», – приводит Autosport.com.ru слова Попова на стриме в группе «Гаснут огни».

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