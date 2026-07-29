Алексей Попов назвал Сенну лучшим гонщиком 1990-х, Шумахера – 2000-х, Хэмилтона – 2010-х: «Алонсо, к сожалению, пролетит»

Комментатор Алексей Попов ответил на вопрос о сильнейших гонщиках каждого из десятилетий «Формулы-1».
«Я скажу, что в 1950-е это был Фанхио: не в количестве титулов, а в пилотаже. В 1960-е это Джим Кларк однозначно. Опять же, у него, может, и не больше всех титулов, в этот же момент у Брэбема было три, но Джима выделяют все. Слишком рано ушел.
В 1970-е более сложный момент – там было много звезд. И уже стало больше команд, больше гонок. Здесь очень трудно сказать. В начале это была эпоха Фиттипальди, в середине это был скорее Лауда. Стюарт? Джеки был между как бы 1960-1970-х, он с Фиттипальди боролся в начале. Трудно сказать, у «Феррари» дебютировал [Жиль] Вильнев. Ну, я говорю, что Лауда.
В 1980-е я говорю Прост. Несмотря на то, что Сенна погиб в 1994-м, я назову его лучшим в 1990-е. Вы спросите, почему не назову Шумахера. А Шумахера назову лучшим в 2000-е.
Останутся 2010-е – здесь вопрос будет между Феттелем и Хэмилтоном. И назову Хэмилтона. Возможно, стоит Алонсо… Но Алонсо скорее был бы с Шумахером, но Шумахер был сильнее в общем по 2000-м. Алонсо, к сожалению, пролетит у меня в этом голосовании. Однако Хэмилтон – это человек 2010-х больше, чем Алонсо.
И остаются 2020-е – и это Ферстаппен, здесь не может быть и доли сомнений», – приводит Autosport.com.ru слова Попова на стриме в группе «Гаснут огни».
Алонсо исполнилось 45 лет. Фернандо – самый возрастной пилот «Ф-1» за последние 50 лет
В честь Хэмилтона, Шумахера и Сенны назвали повороты трассы Гран-при Венгрии
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Все титулы в Феррари - да, топовая машина, работа всей команды на него. Правда он неотъемлемая часть построения такой команды и 4 года до этого проигрывал явным самовозкам. Ни Хилл ни Вильнёв ничего потом не показали и близко в других командах. Хакиннен был хорош, жаль что закончил, но и он без Ньюи ничего бы не выиграл. В 98ом у Макларена по первым гонкам был просто космовоз.
2005 и 2006 сезон не смотрел, по-моему как раз Ф-1 перестали показывать у нас, даже интересно как Алонсо его обыграл, но вроде машина у испанца не была лучшая.
Мерседес с Росбергом - не показатель, он уже старый был, после большого перерыва, явно без амбиций на победу, пришёл строить немецкую команду. Ну и Росберг сильнейший пилот, как потом оказалось, он единственный на равной технике уделал 2х 7кратных чемпионов, притом второго из них еще и вопреки воли команды, это вообще какая-то фантастика, поменялся сторонами гаража и оказалось что титулованный напарник то слабее. После смерти Сенны и до Алонсо ни у кого не было сомнений кто лучший пилот в Формуле, это больше 10 лет. Хэмильтон и близко никогда не производил такого впечатления, у него только 1 титул в борьбе и 6 на самовозе (притом еще 2 чемпионства на машине такой же или лучше чем у конкурентов он проиграл - Росбергу и Ферстаппену). Единственный 2 пилота, которые могут претендовать на статус лучшего в истории кроме Шуми - Сенна и Ферстаппен, и то еще неизвестно что мы скажем про 2ого к концу его карьеры, может тоже окажется что не так уж он и велик.