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  4. Алексей Попов назвал Сенну лучшим гонщиком 1990-х, Шумахера – 2000-х, Хэмилтона – 2010-х: «Алонсо, к сожалению, пролетит»

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Алексей Попов назвал Сенну лучшим гонщиком 1990-х, Шумахера – 2000-х, Хэмилтона – 2010-х: «Алонсо, к сожалению, пролетит»
Попов назвал лучших пилотов всех десятилетий «Ф-1».

Комментатор Алексей Попов ответил на вопрос о сильнейших гонщиках каждого из десятилетий «Формулы-1».

«Я скажу, что в 1950-е это был Фанхио: не в количестве титулов, а в пилотаже. В 1960-е это Джим Кларк однозначно. Опять же, у него, может, и не больше всех титулов, в этот же момент у Брэбема было три, но Джима выделяют все. Слишком рано ушел.

В 1970-е более сложный момент – там было много звезд. И уже стало больше команд, больше гонок. Здесь очень трудно сказать. В начале это была эпоха Фиттипальди, в середине это был скорее Лауда. Стюарт? Джеки был между как бы 1960-1970-х, он с Фиттипальди боролся в начале. Трудно сказать, у «Феррари» дебютировал [Жиль] Вильнев. Ну, я говорю, что Лауда.

В 1980-е я говорю Прост. Несмотря на то, что Сенна погиб в 1994-м, я назову его лучшим в 1990-е. Вы спросите, почему не назову Шумахера. А Шумахера назову лучшим в 2000-е.

Останутся 2010-е – здесь вопрос будет между Феттелем и Хэмилтоном. И назову Хэмилтона. Возможно, стоит Алонсо… Но Алонсо скорее был бы с Шумахером, но Шумахер был сильнее в общем по 2000-м. Алонсо, к сожалению, пролетит у меня в этом голосовании. Однако Хэмилтон – это человек 2010-х больше, чем Алонсо.

И остаются 2020-е – и это Ферстаппен, здесь не может быть и доли сомнений», – приводит Autosport.com.ru слова Попова на стриме в группе «Гаснут огни».

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В честь Хэмилтона, Шумахера и Сенны назвали повороты трассы Гран-при Венгрии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport.com.ru
logoМихаэль Шумахер
logoМакс Ферстаппен
Джек Брэбэм
logoЖиль Вильнев
logoАйртон Сенна
logoФормула-1
logoСебастьян Феттель
Джеки Стюарт
logoАлексей Попов
logoАлен Прост
logoНики Лауда
logoХуан-Мануэль Фанхио
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
Джим Кларк
Эмерсон Фиттипальди
logoФеррари

Комментарии

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Количество титулов не всегда свидетельствуют о том что гонщик самый сильный, думаю Алонсо входит в пятёрку лучших гонщиков современности. К нему можно относиться по разному но гонщик он класснейший!
ОтветSenna1960
Количество титулов не всегда свидетельствуют о том что гонщик самый сильный, думаю Алонсо входит в пятёрку лучших гонщиков современности. К нему можно относиться по разному но гонщик он класснейший!
Алонсо был сильнейшим гонщиком пелетона лет 10 с середины 2000-х где-то по середину 2010-х. И одним из сильнейших в истории Ф1. Просто Ф1 это не про меритократию. В футболе какой-то Марадона может играть в скромном Наполи, не иметь шансов на кубок европейских чемпионов, чемп Италии брать далеко не каждый год, но все знают, что он лучший игрок мира, так или иначе. Ни у кого трезвого нет сомнений. В Ф1 все не так, завтра Леклер получит под задницу самовоз, выиграет 5 титулов, и станет претендентом на титул ГОАТа, обладая в точности тем же скиллом, что сейчас. Потому что, в принципе, весь скилл в Ф1 это абстракция, которую мы видим во временах круга и других данных. Никто там не смотрит, насколько классно кто крутит рулем
ОтветSenna1960
Количество титулов не всегда свидетельствуют о том что гонщик самый сильный, думаю Алонсо входит в пятёрку лучших гонщиков современности. К нему можно относиться по разному но гонщик он класснейший!
Алонсо входит в пятерку за всю историю. И конечно же в ней будут Шумахер и Сенна, но уж точно не будет никакого Хэмилтона даже близко
Можно упростить задачу. Не по десятилетиям выбирать, а по пятилетиям. А потом ещё упростить, и за каждый год выбирать сильнейшего)
Ответseryas
Можно упростить задачу. Не по десятилетиям выбирать, а по пятилетиям. А потом ещё упростить, и за каждый год выбирать сильнейшего)
точно!!!
Ответseryas
Можно упростить задачу. Не по десятилетиям выбирать, а по пятилетиям. А потом ещё упростить, и за каждый год выбирать сильнейшего)
А чтобы точно не пролететь, определять сильнейшего в каждой гонке, давать ему какие-то баллы за выступление, например, за позицию, на которой финишировал, а в конце года уже складывать.
Сколько людей, столько и мнений. Это тоже самое что спорить какой самый красивый цвет или самый вкусный фрукт и.т.д.
Там стрима на почти четыре часа) Спортсу хватит новостей на всю летнюю паузу)
Это притом,что он Хэма хэйтит.....
Я уважаю гонщиков которые умеют пилотировать любую технику а не только самовозки, поэтому для меня лично шумахер(молодой) ферстаппен и Алонсо лучшие
Ответиндийский огурчик
Я уважаю гонщиков которые умеют пилотировать любую технику а не только самовозки, поэтому для меня лично шумахер(молодой) ферстаппен и Алонсо лучшие
Это когда Шумахер умел управлять любой техникой? Практически все титулы только на самовозках. В мерсе все три сезона слил Росбергу.
ОтветMarkoni
Это когда Шумахер умел управлять любой техникой? Практически все титулы только на самовозках. В мерсе все три сезона слил Росбергу.
Да сразу как попал в формулу в Джордан стало понятно что он любой техникой владеет. В Бенеттоне оба титула на машине точно слабее чем у конкурента. Уильямс был самовозкой тогда. Просто посмотрите на результаты его напарников в те 2 года. Одного папашу до сих пор триггерит, не может поверить что он настолько был хуже.
Все титулы в Феррари - да, топовая машина, работа всей команды на него. Правда он неотъемлемая часть построения такой команды и 4 года до этого проигрывал явным самовозкам. Ни Хилл ни Вильнёв ничего потом не показали и близко в других командах. Хакиннен был хорош, жаль что закончил, но и он без Ньюи ничего бы не выиграл. В 98ом у Макларена по первым гонкам был просто космовоз.
2005 и 2006 сезон не смотрел, по-моему как раз Ф-1 перестали показывать у нас, даже интересно как Алонсо его обыграл, но вроде машина у испанца не была лучшая.
Мерседес с Росбергом - не показатель, он уже старый был, после большого перерыва, явно без амбиций на победу, пришёл строить немецкую команду. Ну и Росберг сильнейший пилот, как потом оказалось, он единственный на равной технике уделал 2х 7кратных чемпионов, притом второго из них еще и вопреки воли команды, это вообще какая-то фантастика, поменялся сторонами гаража и оказалось что титулованный напарник то слабее. После смерти Сенны и до Алонсо ни у кого не было сомнений кто лучший пилот в Формуле, это больше 10 лет. Хэмильтон и близко никогда не производил такого впечатления, у него только 1 титул в борьбе и 6 на самовозе (притом еще 2 чемпионства на машине такой же или лучше чем у конкурентов он проиграл - Росбергу и Ферстаппену). Единственный 2 пилота, которые могут претендовать на статус лучшего в истории кроме Шуми - Сенна и Ферстаппен, и то еще неизвестно что мы скажем про 2ого к концу его карьеры, может тоже окажется что не так уж он и велик.
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