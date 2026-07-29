Появились фото нового совместного отдыха Ферстаппена и Вольффа
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его девушка Келли Пике отдыхают вместе с исполнительным директором «Мерседеса» Тото Вольффом и его женой Сьюзи.
Об этом свидетельствуют фото, появившееся в китайских соцсетях. Снимки распространило испанское издание SoyMotor.
Подробности отпуска Ферстаппена и Вольффа неизвестны.
В прошлом году мужчины уже отдыхали вместе у берегов Сардинии – тогда слухи связывали гонщика с переходом в немецкую команду.
Макс все еще не определился со своим будущим. Ожидается, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» останется в «Ред Булл», однако непонятно, принято ли окончательное решение.
Ферстаппен посетил яхту босса «Мерседеса» у берегов Сардинии. Макса связывали с переходом в команду Вольффа
Фото: Weibo
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor
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А тут Йоса и Раймонда по близости нет, не щитово, значит просто отдыхают.