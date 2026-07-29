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  4. Появились фото нового совместного отдыха Ферстаппена и Вольффа

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Появились фото нового совместного отдыха Ферстаппена и Вольффа

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его девушка Келли Пике отдыхают вместе с исполнительным директором «Мерседеса» Тото Вольффом и его женой Сьюзи.

Об этом свидетельствуют фото, появившееся в китайских соцсетях. Снимки распространило испанское издание SoyMotor.

Подробности отпуска Ферстаппена и Вольффа неизвестны.

В прошлом году мужчины уже отдыхали вместе у берегов Сардинии – тогда слухи связывали гонщика с переходом в немецкую команду.

Макс все еще не определился со своим будущим. Ожидается, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» останется в «Ред Булл», однако непонятно, принято ли окончательное решение.

Ферстаппен посетил яхту босса «Мерседеса» у берегов Сардинии. Макса связывали с переходом в команду Вольффа

Фото: Weibo

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor
logoТото Вольфф
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoСьюзи Вольфф
возможные переходы
Келли Пике
logoРед Булл
logoМерседес

Комментарии

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На втором фото Макс на самовозке=))
Рассел - OUT, Ферстаппен - IN
Ответbionicman
Рассел - OUT, Ферстаппен - IN
Рассел-Retired
ОтветВолька-ибн-Алёша
Рассел-Retired
Hamilton - penalty
Только Расселу не показывайте
ОтветMinuvert
Только Расселу не показывайте
Джордж начал что-то подозревать, когда Тото уехал на море без него.
ОтветСергей Богатырёв
Джордж начал что-то подозревать, когда Тото уехал на море без него.
Привезет утешительный магнитик на холодильник из Амстердама
Нет дыма без огня, фото огниво, не удивлюсь, что Макс в следующем сезоне с Антонелли будет вместе гонять)))
Начались смутные подозрения, что Рассела сливают ради Тапка.
Представляю, каково Джорджу видеть такие фото, это как видеть, как твоя девушка отдыхает с другим парнем. Все таки Формула 1 беспощадный вид спорта
ОтветZOV Ork
Представляю, каково Джорджу видеть такие фото, это как видеть, как твоя девушка отдыхает с другим парнем. Все таки Формула 1 беспощадный вид спорта
Осталось уточнить, кто в данном случае его девушка, а кто другой парень...
Ответtsu
Осталось уточнить, кто в данном случае его девушка, а кто другой парень...
Девушка это Тото, а её новый парень это Макс)
В ГТ3 команда Макса уже перешла в Мерседес.
А тут Йоса и Раймонда по близости нет, не щитово, значит просто отдыхают.
Что по этому поводу думает Ральф Шумахер?
Обсуждают окончательный переход Йосовича в GT3.
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