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  4. Стефано Доменикали: «У «Ф-1» есть варианты на 2027-й, если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится. Цель – 24 Гран-при»

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Стефано Доменикали: «У «Ф-1» есть варианты на 2027-й, если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится. Цель – 24 Гран-при»
«Ф-1» подготовила варианты на 2027-й с учетом конфликта на Ближнем Востоке.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил о календаре на сезон-2027 с учетом неясной ситуации с ближневосточными этапами.

«Пока ситуация такая: календарь будет представлен, скажем, осенью. Это будет в некотором смысле стандартный план. Но, разумеется, если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится, у нас есть варианты.

Однако решать нужно будет к концу года – есть еще много времени, чтобы подстроиться. У нас есть различные планы с готовыми вариантами, которые учитывают то, что в любом случае сохранится цель – 24 Гран-при в следующем году», – заявил босс.

«Ф-1» завершит сезон в Европе в случае отмены ближневосточных этапов, подтвердил Доменикали: «Дополнительных гонок в США не будет»

Стефано Доменикали о критике регламента: «Не собираюсь никому затыкать рот»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoФормула-1
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Комментарии

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А ситуация заперта наглухо, как с Россией. Не разрешится.
Цель-бабло
Ответsq2mdbn4nn
Цель-бабло
Никто не запрещает смотреть и ходить на спорт без нормального финансирования, но что-то никому не интересно особо)
Неожиданно число желающих оказалось преимуществом, а не проблемой. Без этих этапов тоже будет новый нестандартный календарь. Можно гонки в Барселоне и Спа не чередовать ахах в следующем году. А сколько европейских автодромов ещё пылится.
да и в этом году можно было спокойно сразу же переносить гонки в Европу но уцепились в арабское бабло ради иллюзорной возможности провести там гран при
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