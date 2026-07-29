Стефано Доменикали: «У «Ф-1» есть варианты на 2027-й, если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится. Цель – 24 Гран-при»

«Ф-1» подготовила варианты на 2027-й с учетом конфликта на Ближнем Востоке.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил о календаре на сезон-2027 с учетом неясной ситуации с ближневосточными этапами.

«Пока ситуация такая: календарь будет представлен, скажем, осенью. Это будет в некотором смысле стандартный план. Но, разумеется, если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится, у нас есть варианты.

Однако решать нужно будет к концу года – есть еще много времени, чтобы подстроиться. У нас есть различные планы с готовыми вариантами, которые учитывают то, что в любом случае сохранится цель – 24 Гран-при в следующем году», – заявил босс.

«Ф-1» завершит сезон в Европе в случае отмены ближневосточных этапов, подтвердил Доменикали: «Дополнительных гонок в США не будет»

Стефано Доменикали о критике регламента: «Не собираюсь никому затыкать рот»