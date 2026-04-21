Свищев о расследовании WADA в отношении главы РУСАДА: «Это напоминает фейковую новость. Я лично знаю Логинову и ее борьбу за чистоту спорта в России»

Свищев о расследовании в отношении Логиновой: это напоминает фейковую новость.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на расследование WADA в отношении главы РУСАДА Вероники Логиновой.

В феврале в The New York Times появилась информация о том, что WADA получило данные о причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Еще одним поводом для расследования WADA стала статья The Insider (признано в России иноагентом).

«Удивительно слышать, что началось расследование по делу, которое якобы произошло 12 лет назад. В то время, когда у нас хорошие перспективы по восстановлению отношений между РУСАДА и WADA.

Очень осторожно отнесся к этой информации. Мне кажется, что это напоминает некий фейк, фейковую новость. Я лично знаю Веронику Логинову и ее борьбу за чистоту спорта в России.

Чтобы выдвигать обвинения, нужны жесткие доказательства. А если расследование не придет ни к чему, то Вероника должна потребовать извинений или даже денежную компенсацию», — сказал Свищев.

