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В России для борьбы с допингом стали использовать искусственный интеллект

В России для борьбы с допингом стали использовать искусственный интеллект.

В России начали применять технологии искусственного интеллекта в антидопинговой работе.

Об этом рассказал заместитель директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) по адаптивным и неолимпийским видам спорта Евгений Першин на сессии «Чистый спорт – основа национальной спортивной политики» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Одним из перспективных направлений нашей деятельности стало применение технологий искусственного интеллекта в антидопинговой работе. ЦСП – первая в России организация, а также одна из первых в мире применяет собственную модель искусственного интеллекта не только для приоритизации антидопинговой работы, но и для формирования списка кандидатов.

Разработанная система позволяет анализировать виды спорта, эффективность работы и выявлять потенциальные зоны риска. Модель успешно спрогнозировала риски на второй квартал 2026 года по ряду видов спорта в регионах, где потом действительно были зафиксированы нарушения.

В настоящее время мы продолжаем совершенствовать данную систему и рассматриваем возможность ее дальнейшего развития на основе технологий нейросети», – рассказал Першин на сессии «Чистый спорт – основа национальной спортивной политики» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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Нейросети
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ТАСС

Комментарии

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вы сначала естественный используйте, а потом уж поглядим
ОтветАнтон Савельев
вы сначала естественный используйте, а потом уж поглядим
Естественный как не крутили но к плачевному результату приводит...
Звучит как хорошее предложение по отмыванию денег.
ОтветAlibi_URAL
Звучит как хорошее предложение по отмыванию денег.
Ну в принципе ак оно и есть
ЦСП – первая в России организация, а также одна из первых в мире применяет собственную модель искусственного интеллекта не только для приоритизации антидопинговой работы, но и для формирования списка кандидатов. (C)

Вообще, это забавно. Современная парадигма ИИ предполагает развитие общего интеллекта. То есть, твой LLM хорош сразу для всего. Ты не сможешь сделать модель ИИ, которая будет хороша для формирования списка кандидатов и приоритизации антидопинговой работы, но при этом плоха в математике, физике, или программировании.

При этом, тренировка таких моделей стоит огромных вычислительных ресурсов. А топовые игроки в области ( OpenAI, Anthropic, GDM) оторвались даже от Китайцев минимум на пол года в гонке. А Россия в этой гонке даже не участвует вообще. То есть, отстала навсегда уже.

К чему я это всё? А к тому, что купить подписку на топовую модель было бы просто сильно дешевле, для их целей. А результат она давала бы сильно лучше, чем их собственная разработка. Это очевидно. Но, тем не менее, они вообще не стесняясь пишут про какую то собственную модель, разработка которой, в реальности, потребовала бы десятков миллиардов долларов. И контрабанде огромного количества GPU Nvidia.
ОтветForza
ЦСП – первая в России организация, а также одна из первых в мире применяет собственную модель искусственного интеллекта не только для приоритизации антидопинговой работы, но и для формирования списка кандидатов. (C) Вообще, это забавно. Современная парадигма ИИ предполагает развитие общего интеллекта. То есть, твой LLM хорош сразу для всего. Ты не сможешь сделать модель ИИ, которая будет хороша для формирования списка кандидатов и приоритизации антидопинговой работы, но при этом плоха в математике, физике, или программировании. При этом, тренировка таких моделей стоит огромных вычислительных ресурсов. А топовые игроки в области ( OpenAI, Anthropic, GDM) оторвались даже от Китайцев минимум на пол года в гонке. А Россия в этой гонке даже не участвует вообще. То есть, отстала навсегда уже. К чему я это всё? А к тому, что купить подписку на топовую модель было бы просто сильно дешевле, для их целей. А результат она давала бы сильно лучше, чем их собственная разработка. Это очевидно. Но, тем не менее, они вообще не стесняясь пишут про какую то собственную модель, разработка которой, в реальности, потребовала бы десятков миллиардов долларов. И контрабанде огромного количества GPU Nvidia.
Так надо не дешевле, а растащить по карманам.
Лучше бы для борьбы с коррупцией и взятками применили бы!
Вот мне интересно. И как же он искусственный интеллект будет бороться с допингом ❓
ИИ ещё тот фантазёр, он не умеет отвечать "я не знаю", а вместо этого пускается сочинять на любые темы.
То есть какая-то польза от творческой болтовни с ним может быть, но грубейшей ошибкой, местами граничащей с преступлением, было бы воспринимать суждения ИИ как некие объективные знания.
Комментарий удален пользователем
ОтветСергей Круг
Комментарий удален пользователем
Чую я, что никаким "чистым спортом" там и не пахнет, скорее наоборот...
ИИ должен подсказать, как лучше обманывать при допинг-тестах
пильщики ???
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