В России для борьбы с допингом стали использовать искусственный интеллект.

В России начали применять технологии искусственного интеллекта в антидопинговой работе.

Об этом рассказал заместитель директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) по адаптивным и неолимпийским видам спорта Евгений Першин на сессии «Чистый спорт – основа национальной спортивной политики» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Одним из перспективных направлений нашей деятельности стало применение технологий искусственного интеллекта в антидопинговой работе. ЦСП – первая в России организация, а также одна из первых в мире применяет собственную модель искусственного интеллекта не только для приоритизации антидопинговой работы, но и для формирования списка кандидатов.

Разработанная система позволяет анализировать виды спорта, эффективность работы и выявлять потенциальные зоны риска. Модель успешно спрогнозировала риски на второй квартал 2026 года по ряду видов спорта в регионах, где потом действительно были зафиксированы нарушения.

В настоящее время мы продолжаем совершенствовать данную систему и рассматриваем возможность ее дальнейшего развития на основе технологий нейросети», – рассказал Першин на сессии «Чистый спорт – основа национальной спортивной политики» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).