Вероника Логинова: «Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет. Я до сих пор не получила никакого обвинения»
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что не получала никаких обвинений от Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Ранее «РБК Спорт» сообщил, что WADA начало расследование в отношении Логиновой.
В феврале в The New York Times появилась информация о том, что WADA получило данные о причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Еще одним поводом для расследования WADA стала статья The Insider (признано в России иноагентом).
«Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет. Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано начать расследование. Мы сразу же обсудили это, я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего.
Я до сих пор не получила никакого обвинения. Никакого отношения к пробам и данным, связанным с Олимпийскими играми, я не имела, поэтому я абсолютно спокойна.
Что касается последних обвинений: я, безусловно, помогу в этом расследовании. Мне будет интересно выяснить, например, кто вместо меня ездил в Пусан в 2025 году на международную конференцию WADA и обсуждал там определенные темы от моего имени. Меня там не было, это известно всем.
Вот из таких недостоверных фактов и состоит эта статейка. Удивляет истерия по данному вопросу в некоторых наших СМИ, которые продвигают подготовленный изданием-иноагентом фейковый материал, на месте их редакторов я бы задумалась», – сказала Логинова.
"Логинова ... отметила, что в период Олимпийских игр 2014 года отвечала за образовательную программу. «Была членом команды WADA, даже потенциальной возможности не имела соприкасаться с деятельностью антидопинговой лаборатории, тем более влиять на процессы сбора допинг-проб и их последующего исследования»"