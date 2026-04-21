Вероника Логинова: «Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет. Я до сих пор не получила никакого обвинения»

Логинова: готова сотрудничать с WADA, мне скрывать нечего.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что не получала никаких обвинений от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее «РБК Спорт» сообщил, что WADA начало расследование в отношении Логиновой.

В феврале в The New York Times появилась информация о том, что WADA получило данные о причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Еще одним поводом для расследования WADA стала статья The Insider (признано в России иноагентом).

«Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет. Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано начать расследование. Мы сразу же обсудили это, я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего.

Я до сих пор не получила никакого обвинения. Никакого отношения к пробам и данным, связанным с Олимпийскими играми, я не имела, поэтому я абсолютно спокойна.

Что касается последних обвинений: я, безусловно, помогу в этом расследовании. Мне будет интересно выяснить, например, кто вместо меня ездил в Пусан в 2025 году на международную конференцию WADA и обсуждал там определенные темы от моего имени. Меня там не было, это известно всем.

Вот из таких недостоверных фактов и состоит эта статейка. Удивляет истерия по данному вопросу в некоторых наших СМИ, которые продвигают подготовленный изданием-иноагентом фейковый материал, на месте их редакторов я бы задумалась», – сказала Логинова.