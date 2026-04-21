  • Вероника Логинова: «Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет. Я до сих пор не получила никакого обвинения»
Логинова: готова сотрудничать с WADA, мне скрывать нечего.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что не получала никаких обвинений от Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

Ранее «РБК Спорт» сообщил, что WADA начало расследование в отношении Логиновой.

В феврале в The New York Times появилась информация о том, что WADA получило данные о причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Еще одним поводом для расследования WADA стала статья The Insider (признано в России иноагентом).

«Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет. Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано начать расследование. Мы сразу же обсудили это, я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего.

Я до сих пор не получила никакого обвинения. Никакого отношения к пробам и данным, связанным с Олимпийскими играми, я не имела, поэтому я абсолютно спокойна.

Что касается последних обвинений: я, безусловно, помогу в этом расследовании. Мне будет интересно выяснить, например, кто вместо меня ездил в Пусан в 2025 году на международную конференцию WADA и обсуждал там определенные темы от моего имени. Меня там не было, это известно всем.

Вот из таких недостоверных фактов и состоит эта статейка. Удивляет истерия по данному вопросу в некоторых наших СМИ, которые продвигают подготовленный изданием-иноагентом фейковый материал, на месте их редакторов я бы задумалась», – сказала Логинова.

У меня вопрос к безмерно уважаемой за свой профессианализм, редакции Спортс - а почему вы написал так много текста, но по какой-то удивительной непонятности не упомянули ключевое утверждение Логиновой - что она на момент олимпиады 2014 вообще не имела отношения к взятию проб, и работала в отделе образования?

"Логинова ... отметила, что в период Олимпийских игр 2014 года отвечала за образовательную программу. «Была членом команды WADA, даже потенциальной возможности не имела соприкасаться с деятельностью антидопинговой лаборатории, тем более влиять на процессы сбора допинг-проб и их последующего исследования»"
Ответ karpkarpov
она могла работать даже в хабаровской многотиражке, что это меняет для жены делового человека)))
Ответ Алина Бель
не могу пробиться в Ваши глубины, "жена делового человека" это главред Спорца?
Это правда что ваш гражданский муж из 2 службы ФСБ?
Ответ OnlyDendy
Как сказал бы Валерий Георгиевич, ну и?
Логинова должна в суд подавать. Видно что мерзавец уродченков, и те кто за ним стоит очередную пасквиль пытаются состряпать
Ответ Евгений
в какой суд? в американский, по месту работы сортирной газетенки?
Ответ Евгений
Пасквиль мужского рода.
Вы говорили что подадите в суд ?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Помните одну известную фразу: "Мой принцип: сначала стрелять, а потом уже задавать вопросы"? Так вот в случае Логиновой можно сказать так: "Мой принцип: сначала громко заявлять, а потом уже думать". Вот Логинова и подумала уже после того, как про суд сказала, что подать то она может только в ЕСПЧ, а вот Россия из ЕСПЧ вышла - незадача то какая.
WADA это прокладка NATO. Они действуют как элементы одной структуры постоянно вливающей в инфосферу лживую геббельсовскую пропаганду очерняющую Россию.
Для своих всё, для чужих ЗАКОН.
