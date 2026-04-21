  Губерниев о расследовании в отношении главы РУСАДА: «На фоне масштабного допуска российского спора нужно придумать что-то еще, чтобы закрыть нам дорогу»
Губерниев о расследовании в отношении главы РУСАДА: «На фоне масштабного допуска российского спора нужно придумать что-то еще, чтобы закрыть нам дорогу»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на расследование WADA в отношении главы РУСАДА Вероники Логиновой. 

«На фоне масштабного допуска российского спора нужно придумать что-то еще, чтобы закрыть нам дорогу. Поэтому сейчас они будут расследовать причастность брата Александра II к допингу лошадей его императорского величества Великобритании.

Когда брат ездил к королеве Виктории, тогда мог подсыпать. Так что ничему уже не удивляемся», — сказал Губерниев.

В феврале в The New York Times появилась информация о том, что WADA получило данные о причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Еще одним поводом для расследования WADA стала статья The Insider (признано в России иноагентом).

У этой истории нет конца?! Допинг-след Сочи-2014 снова здесь – обвиняют босса РУСАДА

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Губошлепу никакого отношения расследование в отношении Логиновой не влияет на допуск спортсменов, а про Александра второго это к Бастрыкину он любит запрещать и проверять события прошлых веков , сейчас вот проверяет "котенка Гав"
так эти расследования и не прекращались все 4 года. логично было бы доказывать невиновность, а не жаловаться на факт расследования.
ну а вообще, будет печально, если та команда по-прежнему на руководящих местах. то есть, сами делают всё, чтобы не допускали.
Пустой человек, кроме наветов ничего не может.
А придумывать ничего не надо, надо думать как исключить допинг, хотя бы в тех видах спорта, которые допускают сейчас на мировую арену!
Ну, Дима Г., ты теперь в теме и деле, какую то должность получаешь, вот и разгребай, а не языком болтай, как привык, что поднимешь лыжи до невиданных высот, балабол.
Материалы по теме
Вероника Логинова: «Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет. Я до сих пор не получила никакого обвинения»
21 апреля, 09:01
WADA начало расследование в отношении главы РУСАДА Логиновой
20 апреля, 22:12
Слушания в Спортивном арбитражном суде по делу WADA и РУСАДА пройдут в сентябре
17 апреля, 10:51
