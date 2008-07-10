Расписание Финала шести мужской Лиги наций по волейболу

С 10 по 15 июля в США пройдет Финал шести мужской Лиги наций по волейболу. Sports.ru представляет расписание матчей турнира.

Россия сыграет в группе A со сборными США и Франции.

Сборная России: Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалев, Егор Клюка, Дмитрий Волков, Федор Воронков, Ярослав Подлесных, Антон Семышев, Виктор Полетаев, Денис Земченок, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев, Игорь Филиппов, Роман Мартынюк, Валентин Голубев.

Лига наций

Мужчины

Финал шести

Чикаго, США

Групповой этап

11 июля

Группа B

Бразилия – Польша – 0.30





Группа A

США – Франция – 3.30





12 июля

Группа B

Иран – Польша – 1.00





Группа A

Россия – Франция – 4.00





Трансляция – с 3.50 на Матч ТВ и Матч! Игра

13 июля

Группа B

Бразилия – Иран – 1.00





Группа A

США – Россия – 4.00





Трансляция – с 3.50 на Матч ТВ и Матч! Игра

1/2 финала

14 июля

Первый полуфинал – 1.00

Трансляция – с 0.50 на Матч ТВ

Второй полуфинал – 4.00

Трансляция – с 3.50 на Матч! Игра

Матч за 3-е место

23.00

Финал

15 июля

2.00

Трансляция – с 1.50 на Матч ТВ и Матч! Игра

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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