Бывшая волейболистка ЦСКА и ветеран ВОВ Людмила Смирнова скончалась в возрасте 102 лет

Экс-волейболистка ЦСКА и ветеран ВОВ Людмила Смирнова ушла из жизни в 102 года.

Бывшая волейболистка ЦСКА и ветеран Великой Отечественной войны Людмила Смирнова скончалась на 103-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Всероссийская федерация волейбола с прискорбием сообщает о том, что 2 августа на 103-м году жизни скончалась ровесница отечественного волейбола, экс-игрок московского ЦСКА Людмила Ивановна Смирнова.

Победительница и призер всесоюзных соревнований и чемпионатов Вооруженных Сил СССР, почетный член Президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА, фронтовик, Людмила Ивановна беззаветно любила волейбол, в который играла до 80 лет! Признавалась, что играла бы и дальше, но стало подводить зрение.

Мы запомним ее светлым, добрым и отзывчивым человеком. Ее воля к победе и любовь к волейболу останутся в нашей памяти», – говорится в сообщении пресс-службы.

Людмила Смирнова году ушла на фронт добровольцем в 1941 году. Служила связисткой, прошла шесть фронтов и участвовала в Берлинской операции. Завершила войну в звании гвардии старшины.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», медалью Жукова и другими наградами.

С 1947 года Смирнова выступала за команды ЦДКА, ЦДСА, ВВС МВО и ЦСК МО. Становилась призером первенств Москвы, соревнований Вооруженных сил СССР и всесоюзных турниров.