Мужская сборная России по волейболу сыграет с США и Францией в финале Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу завершила групповой раунд Лиги наций на третьем месте, одержав 12 побед и потерпев 3 поражения.

Таким образом, в Финале шести, который пройдет в Чикаго (США) с 10 по 14 июля, наша команда сыграет с хозяевами – американцами – и Францией, которая в групповом раунде заняла 4-е место.

В другой группе встретятся Бразилия, Иран и Польша.

По регламенту Финала шести Лиги наций в 1/2 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи сборной России в Финале шести Лиги наций

11 июля Франция – Россия

12 июля США – Россия

Бешеная кругосветка России в Лиге наций: 3,5 суток в воздухе, последний переезд – 42 часа