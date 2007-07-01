Реклама 18+
Реклама 18+

Мужская сборная России по волейболу сыграет с США и Францией в финале Лиги наций

Теги сборная России по волейболу сборная Бразилии сборная Польши сборная Франции сборная США сборная Ирана Лига наций Волейбол

Мужская сборная России по волейболу завершила групповой раунд Лиги наций на третьем месте, одержав 12 побед и потерпев 3 поражения.

Таким образом, в Финале шести, который пройдет в Чикаго (США) с 10 по 14 июля, наша команда сыграет с хозяевами – американцами – и Францией, которая в групповом раунде заняла 4-е место.

В другой группе встретятся Бразилия, Иран и Польша.

По регламенту Финала шести Лиги наций в 1/2 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи сборной России в Финале шести Лиги наций

11 июля Франция – Россия

12 июля США – Россия

Бешеная кругосветка России в Лиге наций: 3,5 суток в воздухе, последний переезд – 42 часа

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться