Лига наций (жен). Россия играет с Болгарией, Турция против Китая и другие матчи

Сегодня женская сборная России играет с командой Болгарии в рамках четвертой недели волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

4-я неделя

Перуджа, Италия

Россия – Болгария – 0-0 (21:18, идет первый сет)

Италия – Южная Корея – 21.00

Токио, Япония

Бразилия – Таиланд – 3-0 (25:19, 25:17, 25:21)

Япония – Сербия – 3-1 (19:25, 25:14, 25:23, 25:14)

Цзянмынь, Китай

Польша – США – 1-3 (25:21, 23:25, 15:25, 11:25)

Китай – Турция – 15.00

Штутгарт, Германия

Доминиканская республика – Голландия – 18.30

Германия – Бельгия – 21.30

Турнирное положение: Турция – 9 побед – 1 поражение (27 очков), Италия – 8-2 (25), Бразилия – 8-3 (25), США – 8-3 (24), Китай – 8-2 (23), Польша – 7-4 (20), Япония – 6-5 (18), Бельгия – 6-4 (16), Сербия – 5-6 (15), Доминиканская Республика – 5-5 (13), Таиланд – 4-7 (13), Германия – 3-6 (11), Голландия – 2-8 (8), Россия – 2-8 (7), Южная Корея – 1-9 (3), Болгария – 0-10 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».