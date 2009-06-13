Лига наций (жен). Россия сыграет с Италией, Турция встретится с Польшей и другие матчи

Сегодня женская сборная России по волейболу сыграет с Италией в рамках четвертой недели Лиги наций.

Лига наций

Женщины

4-я неделя

Перуджа, Италия

Италия – Россия – 21.00

Южная Корея – Болгария – 18.00

Токио, Япония

Бразилия – Сербия – 3-0 (25:23, 25:21, 25:15)

Япония – Таиланд – 13.10

Цзянмынь, Китай

Турция – Польша – 11.00

Китай – США – 15.00

Штутгарт, Германия

Бельгия – Доминиканская Республика – 18.30

Германия – Голландия – 21.30

Турнирное положение: Бразилия – 9 побед – 3 поражения (28 очков), Италия – 9-2 (28), Турция – 9-2 (27), Китай – 9-2 (26), США – 8-3 (24), Польша – 7-4 (20), Япония – 6-5 (18), Бельгия – 6-5 (16), Сербия – 5-7 (15), Германия – 5-6 (14), Доминиканская Республика – 5-6 (13), Таиланд – 4-7 (13), Голландия – 3-8 (11), Россия – 3-8 (10), Южная Корея – 1-10 (3), Болгария – 0-11 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».