У нас 11 номинантов на лучший хоккейный блог. Голосуем!

Кто в 2023 году вел лучший блог в хоккейном разделе Трибуны? Здесь очень большая конкуренция, а победителя предстоит определить вам!

1. Bruce There It Is, автор – zamo

Все самое важное и интересное о «Ванкувер Кэнакс».

● Как на самом деле играет «Ванкувер» в этом сезоне

● Косметика вместо операции: как «Ванкувер» провел дедлайн

2. Периферия, автор – Дмитрий Крюков

Самобытный блог о российском региональном хоккее.

● Дарт Вейдер, шашлык под напитки и чудесные диалоги зрителей с вратарем соперников. Хоккей в Брянской области

● «Сдаешь деньги по чуть-чуть на каток, а потом считаешь: незаметно всю пенсию отдал». Хоккейная история о настоящем человеке

3. Щелчок Рязанцева, автор – Лев Дорогов

Здесь собирают символические сборные клубов за всю историю КХЛ.

● Не только Мозякин и Кошечкин. Символическая сборная «Металлурга» за время выступлений в КХЛ

● 39 главных мемов российского хоккея

4. Хоккейный уголок, автор – Иван Шитик

Истории о хоккеистах, людях хоккея и хоккее в жизни людей.

● «Мы не знали, что он смешной, потому что были идиотами». Как звезда «Офиса» играл в хоккей в колледже

● «За пределами льда я кажусь более тихим и чувствительным». Как капитан «Рейнджерс» нашел себя в современном искусстве

5. Чувствуя Манитобу, автор – Алексей Майоров

Блог-старожил о клубе из самого холодного города НХЛ.

● 😳 «Виннипег» – лучшая команда НХЛ прямо сейчас! Мы сами в шоке

● Капитан Неоднозначность. Прощание с Блэйком Уилером

6. Дриблинг Картаева, автор – The Notorious Gaiz

Здесь раздают номинации игрокам и командам прямо по ходу сезона КХЛ.

● Номинации по командам КХЛ. Лучшие, худшие и новые надежды (часть 3. Дивизион Чернышева)

● Лишенные шанса. Как бы выглядел состав России на МЧМ-2024?

7. #ВеримВТампу, автор – Алексей Челюканов

Глубокая аналитика и публикация собственной книги от болельщика «Тампы».

● Гретцки vs. Овечкин: сравниваем несравнимое методом Шарикова. Или почему Горди Хоу все равно круче

● Какова ценность драфт-пика в НХЛ?

8. Hockey Books, автор – Andrey Osadchenko

Переводы лучших книг о хоккее и расшифровки подкаста.

● «Мне 19, пью в Финляндии. Звонит агент: обменяли в «Бостон». А мне насрать вообще». Душевный разговор с легендой «Брюинс»

● «При коммунистах про НХЛ нельзя было говорить, но игрокам удавалось сбежать». Вы никогда не слышали столько историй от Ягра!

9. Обо всем понемногу, автор – ferdinand #5

Обзоры команд НХЛ перед стартом и по ходу сезона.

● Вильям Эклунд – первый «кирпич» в построении нового «Сан-Хосе Шаркс»

● «Вашингтон Кэпиталз» перед сезоном-2023/24

10. @pro_nhl_ru, автор – Сергей Ленский

Хоккейная аналитика и не только.

● Игроки, набиравшие 100+ очков по итогам сезонов НХЛ. Инфографика

● Неудачники первого раунда драфта NHL. Часть VIII

11. Рыцари возвращаются в Рай, автор – Юрий Безуглый

Наблюдения о клубе из игорной столицы мира.

● Десять вопросов «Вегасу» перед началом сезона-2023/24

● Казино всегда выигрывает. «Вегас» – обладатель Кубка Стэнли сезона-2022/23!

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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 18 по 25 января.