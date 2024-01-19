У нас 11 номинантов на лучший хоккейный блог. Голосуем!
Кто в 2023 году вел лучший блог в хоккейном разделе Трибуны? Здесь очень большая конкуренция, а победителя предстоит определить вам!
1. Bruce There It Is, автор – zamo
Все самое важное и интересное о «Ванкувер Кэнакс».
● Как на самом деле играет «Ванкувер» в этом сезоне
● Косметика вместо операции: как «Ванкувер» провел дедлайн
2. Периферия, автор – Дмитрий Крюков
Самобытный блог о российском региональном хоккее.
● Дарт Вейдер, шашлык под напитки и чудесные диалоги зрителей с вратарем соперников. Хоккей в Брянской области
● «Сдаешь деньги по чуть-чуть на каток, а потом считаешь: незаметно всю пенсию отдал». Хоккейная история о настоящем человеке
3. Щелчок Рязанцева, автор – Лев Дорогов
Здесь собирают символические сборные клубов за всю историю КХЛ.
● Не только Мозякин и Кошечкин. Символическая сборная «Металлурга» за время выступлений в КХЛ
● 39 главных мемов российского хоккея
4. Хоккейный уголок, автор – Иван Шитик
Истории о хоккеистах, людях хоккея и хоккее в жизни людей.
● «Мы не знали, что он смешной, потому что были идиотами». Как звезда «Офиса» играл в хоккей в колледже
● «За пределами льда я кажусь более тихим и чувствительным». Как капитан «Рейнджерс» нашел себя в современном искусстве
5. Чувствуя Манитобу, автор – Алексей Майоров
Блог-старожил о клубе из самого холодного города НХЛ.
● 😳 «Виннипег» – лучшая команда НХЛ прямо сейчас! Мы сами в шоке
● Капитан Неоднозначность. Прощание с Блэйком Уилером
6. Дриблинг Картаева, автор – The Notorious Gaiz
Здесь раздают номинации игрокам и командам прямо по ходу сезона КХЛ.
● Номинации по командам КХЛ. Лучшие, худшие и новые надежды (часть 3. Дивизион Чернышева)
● Лишенные шанса. Как бы выглядел состав России на МЧМ-2024?
7. #ВеримВТампу, автор – Алексей Челюканов
Глубокая аналитика и публикация собственной книги от болельщика «Тампы».
● Гретцки vs. Овечкин: сравниваем несравнимое методом Шарикова. Или почему Горди Хоу все равно круче
● Какова ценность драфт-пика в НХЛ?
8. Hockey Books, автор – Andrey Osadchenko
Переводы лучших книг о хоккее и расшифровки подкаста.
● «Мне 19, пью в Финляндии. Звонит агент: обменяли в «Бостон». А мне насрать вообще». Душевный разговор с легендой «Брюинс»
● «При коммунистах про НХЛ нельзя было говорить, но игрокам удавалось сбежать». Вы никогда не слышали столько историй от Ягра!
9. Обо всем понемногу, автор – ferdinand #5
Обзоры команд НХЛ перед стартом и по ходу сезона.
● Вильям Эклунд – первый «кирпич» в построении нового «Сан-Хосе Шаркс»
● «Вашингтон Кэпиталз» перед сезоном-2023/24
10. @pro_nhl_ru, автор – Сергей Ленский
Хоккейная аналитика и не только.
● Игроки, набиравшие 100+ очков по итогам сезонов НХЛ. Инфографика
● Неудачники первого раунда драфта NHL. Часть VIII
11. Рыцари возвращаются в Рай, автор – Юрий Безуглый
Наблюдения о клубе из игорной столицы мира.
● Десять вопросов «Вегасу» перед началом сезона-2023/24
● Казино всегда выигрывает. «Вегас» – обладатель Кубка Стэнли сезона-2022/23!
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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.
Голосование продлится с 18 по 25 января.
Лично я голосую за HockeyBooks - титанический труд по расшифровке интервью и переводу книг. Сам когда-то этим занимался и представляю сколько времени и терпения на это нужно.
Хотя, может вам не нравятся составляющая часть блога о прогнозах/ставках на НХЛ (что странно для Спорста, кстати), но уже почти 10 лет с 2014 года здесь раздаю прогнозы именно на хоккей и пока не забросил блог на Спортсе.
Помню его ещё со времён Joining the rush с allhockey и радуюсь, когда действительно высококлассные переводы Андрея оценивают по достоинству)
Артём Зырянов - лучший.
ну да, автор редко пишет, зато на каждый его опус надо отводить часа по 2, причем с увлечением
Но голосую за Периферию.
Купил обе книги, жду автографы от автора !