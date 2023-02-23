8 комментариев

Долгий путь Йорди к успехам с любимым клубом.

«В детстве ты всегда смотришь на отца. Будь он спасателем на пляже, я, возможно, выбрал бы эту работу. Но мой отец Йохан Кройфф был потрясающим футболистом, и это сильно на меня повлияло».

Йорди должен был родиться 17 февраля 1974-го – и непременно в Амстердаме: Кройффы доверяли только гинекологу, с которым появились на свет их дочери – Шанталь и Сусила.

Йохан, как и раньше, собирался присутствовать на родах, что беспокоило главного тренера «Барсы» Ринуса Михелса – в тот же день предстоял матч с «Реалом» в Мадриде.

«Михелс поинтересовался, нельзя ли ускорить роды и сделать кесарево на неделю раньше, – сообщил Йохан в автобиографии. – Уверен, Ринус уже пообщался на этот счет с каким-нибудь доктором без моего ведома.

Мы с женой согласились, и Йорди родился 9 февраля, а неделю спустя я сыграл в Мадриде – и «Барса» победила 5:0. Правда, жена восстанавливалась после кесарева аж 10 дней, и только потом я их привез их с сыном в Барселону.

В аэропорту нас ждал шумный прием – болельщики все еще праздновали победу».

Разгром «Реала» взбудоражил Каталонию, страдавшую от режима Франко, и, как считает Кройфф, повлиял на сотрудника ЗАГСа – при регистрации рождения тот настаивал на испанской версии имени (Хорхе), но под напором Йохана все же записал ребенка как Йорди.

Йорди заиграл в футбол в США, а в 9 лет услышал, как его отца оскорбляют фанаты «Аякса»

После пяти лет в «Барсе» Кройфф оставил футбол и по совету приятеля вложился в свиноферму в Лериде, но потерял около шести миллионов долларов и снова заиграл — в Штатах.

«В Америке Йорди гонял мяч на улице, чего не делал в Барселоне, – отметил Йохан. – К тому же там были летние лагеря, где дети целыми днями играли в футбол, а Йорди еще и подтянул английский».

В 1981-м мальчик, названный в честь покровителя Каталонии, перешел вслед за отцом в «Аякс» и заиграл у детского тренера Хенка ван Тойненбрука, который потом участвовал в воспитании Уэсли Снейдера и Маттейса де Лигта.

В 1983-м Ван Тойненбрук сделал Йорди капитаном «Аякса» U-10, чтобы поддержать его после скандального ухода Йохана в «Фейенорд».

«Это самое важное, что можно было сделать тогда для моего сына, – подчеркнул Йохан. – Я очень ценю мудрый поступок Ван Тойненбрука. И, кстати, не помню, чтобы кто-нибудь в «Аяксе» говорил в адрес Йорди что-то плохое из-за моего ухода».

Зато говорили в адрес Йохана.

«В сентябре 1983-го Йорди подавал мячи на игре «Аякс» – «Фейенорд», и болельщики весь матч грязно оскорбляли его отца и бабушку, – вспоминал амстердамский журналист Берт Хиддема. – Девятилетний мальчик не знал, куда себя деть и чуть ли не плакал».

Йорди оставался в «Аяксе» до 1988-го, когда его отец возглавил «Барсу» – в обмен на обещание погасить его долги перед испанской казной.

«Они достигли ста миллионов песет (шестьсот тысяч евро), — уточнил каталонский журналист Луис Лайнс. — Казначейство и центробанк ждали, когда Кройфф въедет в Испанию, чтобы поймать его. Он знал об этом и условился с президентом «Барсы» Нуньесом, что клуб закроет долги в счет будущих вознаграждений».

Также Кройфф продавил покупку бойфренда своей дочери Шанталь – 19-летнего полузащитника «Аякса» Данни Мюллера. Отработав предсезонку с первой командой «Барсы», он начал сезон во второй, где занял место Тито Вилановы и забил за год два мяча.

«Я был несправедлив к Тито, за что потом извинился, – вспоминал тренер Луис Пуйоль, – Меня практически заставляли выпускать Мюллера в старте, но мне это надоело, и я сказал: хватит».

По итогам сезона-1988/89 «Барса-B» вылетела в третью лигу, куда не допускались иностранцы, и Мюллер вернулся в «Аякс». А Шанталь через три года вышла за третьего вратаря «Барсы» Хесуса Ангоя.

Ради сына Кройфф добился создания в «Барсе» еще одной юношеской команды

Запрет на легионеров мешал и сыну Кройффа. Он не мог играть ни за одну из двух юношеских команд «Барсы» в чемпионате Испании, но Йохан добился создания третьей – в первенстве Каталонии, – и в нее влились Йорди с сыном второго тренера клуба Тони Брюинса Слота.

Журналист El País Грэм Тернер сообщил, что это возмутило не только некоторых руководителей «Барсы», но и чиновников каталонской федерации футбола – почти все соперники уступали команде Кройффа-младшего с крупным счетом.

Йохан вспоминал в автобиографии: «Это было безумие, и я устроил провокацию: позвонил в федерацию и сказал: «В воскресенье Йорди сыграет за первую юношескую команду в чемпионате страны.

Просто информирую – на случай, если захотите дисквалифицировать кого-нибудь или еще что. Я здесь живу, я голландец, тренер «Барселоны», а не какой-то гастролер.

Я плачу налоги, делаю все, что делает обычный человек. Значит, у моего сына такие же права, как у любого ребенка в Испании».

Йорди попал в состав, сыграл в матче, и никаких обвинений в мой адрес не последовало. Думаю, федерация наконец разобралась и поняла, что правило было неуместным».

Кройфф не отпустил сына в аренду, чтобы тот и дальше крепчал в «Барсе». Для Йорди даже разработали специальную диету

А теперь представьте, в какой обстановке Йорди летом 1994-го попал в заявку «Барсы» на Лигу чемпионов.

Его отец только что проиграл финал ЛЧ «Милану» (0:4) и выдавил из команды вратаря Андони Субисаррету, что многие сочли подарком зятю.

Хесус Ангой стал вторым вратарем и наконец-то – в 28 лет! – дебютировал за «Барсу» в Ла Лиге: заменил удаленного Карлеса Бускетса и тут же пропустил с пенальти от Дмитрия Радченко, чей «Расинг» победил тогда 5:0.

Йорди же попал в первую команду после скандального ухода Лаудрупа в «Реал». Перед этим он с 12 голами стал одним из двух лучших бомбардиров «Барсы-B» в сезоне-1993/94, но в то же время – сыграл больше всех полевых (на 400 минут превзошел ближайшего преследователя, а во всей команде уступил только Ангою).

Другой атакующий полузащитник Оскар Гарсия забил те же 12 мячей, хотя сыграл на 1050 минут меньше Йорди, но уехал в аренду, а сын тренера оказался в компании Кумана, Гвардиолы и Ромарио.

«Ходили слухи, что тренеров системы «Барсы», которые сомневались в Йорди, увольняли с подачи его мамы Данни, – добавил журналист Хосе Мария Сирвент. – Йорди подумывал сбежать от этой невыносимой атмосферы в «Аякс», но отец убедил: надо учиться противостоять давлению».

В августе 1994-го Йорди ответил на скепсис шестью голами в двух товарищеских матчах.

«Отец сказал «Молодец!» – и больше ничего, – признался Кройфф-младший в интервью El País. – В любом случае я не бомбардир, а полузащитник, да и играть с такими парнями, как Стоичков, Хаджи и Гвардиола, легко.

Летом обсуждалась моя аренда в другой клуб, но мы решили, что я еще немного зеленый и должен продолжить обучение в «Барсе». Мне тут разработали диету для набора веса. Хочу по примеру Гвардиолы поработать два-три года над мышечной массой и стать крепче».

В основе «Барсы» общительный Йорди стал тихим и замкнутым

В первом туре сезона-1994/95 «Барса» проигрывала хихонскому «Спортингу» после гола Игоря Ледяхова, и в середине второго тайма Кройфф выпустил сына вместо Бегиристайна, но счет не изменился – 1:2.

За час до следующего матча – с «Расингом» – Йорди прошиб холодный пот: Йохан не предупредил сына о включении в стартовый состав – чтобы не переволновался.

На шестой минуте «Барса» пропустила от Дмитрия Попова, но уже в следующей атаке Йорди сравнял счет.

«Больше всех его дебют поразил мою жену, – сообщил Кройфф в автобиографии. – Она понятия не имела [о его выходе в старте]. Сидела на трибуне и внезапно увидела, как Йорди выбегает на поле.

Тогда у меня были большие проблемы; не в клубе, а в личной жизни, дома. К счастью, дебют вышел отличным. Йорди забил головой в нырке, и мы победили 2:1. Сын был одним из лучших игроков матча и удостоился продолжительной овации».

Через несколько недель Йорди вернулся во вторую команду и, сотрудничая в атаке с Игорем Корнеевым, сделал дубль в игре с резервистами «Реала», которых тренировал Рафа Бенитес.

А через месяц, играя левого вингера, запустил голевым пасом Стоичкову разгром «МЮ» (4:0) в Лиге чемпионов.

С девятью голами он стал третьим бомбардиром «Барсы»-1994/95, но сезон получился самым неудачным при Кройффе (четвертое место) – к тому же обострился конфликт Йохана с лидерами, что не добавляло Йорди комфорта в раздевалке.

«Отец советовал: смотри, слушай и молчи, – вспоминал Кройфф-младший. – Иначе говоря, просил не передавать ему разговоры игроков.

Однажды я зашел в душевую, где болтали Стоичков с Бегиристайном. Один подал другому знак, и оба примолкли. Тогда я сказал: «Если у вас проблема, поговорите с тренером. Я тут ни при чем».

В то же время я осторожнее общался с другими игроками, чтобы журналисты не подумали: ага, кто-то подлизывается ко мне, а значит – к отцу.

Все это изменило меня. Я был общительным, а стал тихим, серьезным и замкнутым».

Кройфф уверен, что карьеру сына испортила неудачная операция в октябре 1995-го. Но и после нее Йорди звали в сборные Голландии и Испании

Кройфф подчеркивал, что Йорди играет за «Барсу» только потому, что соответствует ее уровню, и что ему тяжелее других, а не легче: «На базу он приезжает на полчаса раньше всех, а перед этим еще и проверяет, проснулся ли главный тренер: отвечает за то, чтобы я не пропустил тренировку».

«Отец ругал меня за ошибки яростнее, чем других, – говорил Йорди. – Хотел показать, что не делает мне никаких одолжений.

Дома мы вообще не говорили с ним о футболе. Мама спрашивала, как дела, но не при папе. Она выступала за мой уход в аренду: и так переживала из-за давления на отца, а с моим появлением в основе волновалась еще сильнее».

С уходом Стоичкова и Бегиристайна Йорди начал сезон-1995/96 железным игроком старта, но в октябре 1995-го повредил правое колено, а врач Хосеп Боррель неудачно провел операцию.

«Это ужасающе отразилось на карьере Йорди, – признал Кройфф в автобиографии. – Даже сегодня он испытывает проблемы с коленом. Йорди немного косолап, а в таких случаях хирург должен учитывать, как сустав будет поддерживать баланс; иначе проблема только усугубится.

После той операции он не мог тренироваться со стопроцентной отдачей. Не мог сполна реализовать талант».

Взбешенный клубными врачами и руководством, зажавшим новый контракт Йорди, Кройфф в конце 1995-го отправил сына к хорватскому доктору Станиславу Пехарецу.

Йорди вернулся в конце марта 1996-го, а через месяц дебютировал в сборной Голландии – да так, что Гус Хиддинк взял на Евро.

Позже Йорди признался: Хавьер Клементе звал в сборную Испании на Олимпиаду в Атланте, но голландский вариант показался более перспективным.

В конце последнего матча за «Барсу» Йорди попросил о замене – это взбесило президента, который только что уволил Кройффа

«Правда, что вы сами заплатили за реабилитацию?» – спросила журналистка El País Анхельс Пиньоль в марте 1996-го. – «О деньгах говорить не люблю, – ответил Йорди, – но и отрицать это не могу».

Через два месяца Йохан Кройфф приехал на тренировку «Барсы» и узнал, что накануне Нуньес с Гаспаром подписали контракт с Бобби Робсоном.

При встрече Кройфф не пожал Гаспару руку, обозвал иудой и обвинил в предательстве. «В ответ Жоан приказал Йохану выметаться и пригрозил вызвать полицию», – вспоминал второй тренер Карлес Решак. Он и провел ту тренировку.

Йорди отказался тренироваться, но по просьбе Йохана вышел на последний домашний матч сезона. И помог «Барсе» одержать волевую победу над «Сельтой» – 3:2.

«Лучшим в этой истории было то, что после победного гола Оскара Гарсии Йорди покинул поле, вынудив Решака аплодировать ему стоя, – вспоминал Йохан в автобиографии. – После матча Йорди объяснил поступок тем, что хотел предоставить болельщикам возможность отблагодарить меня».

Зрители несколько минут скандировали: «Кройфф! Кройфф! Кройфф!» А Йорди бросил майку на трибуну и в слезах ушел в раздевалку.

Эта сцена разозлила президента «Барсы»: «Несерьезно, когда игрок просит замену, чтобы настроить публику против меня.

Раньше Йорди угрожал тренерам молодежных команд, когда его меняли. Сегодня у Решака не хватило авторитета, чтобы воспрепятствовать ему. Йорди вряд ли останется в клубе, если будет так себя вести. Он не должен командовать тренерами.

Я два года терпел неудачи его отца. Кройфф выгнал Субисаррету, сделав зятя вторым вратарем. Потом выгнал Стоичкова, Ромарио и Салинаса. Хорошо, ты хочешь, чтобы сын играл, но мы должны думать о будущем клуба. Я больше не в силах помогать Йохану.

Наш последний разговор с ним получился хаотичным: неслись даже оскорбления в адрес покойных», – сказал Нуньес в интервью El País, имея в виду свою внучку, умершую в 1995-м.

По словам Гаспара, Йохан упомянул ее, когда говорил, что бог накажет Нуньеса за борьбу с Кройффами.

Робсон убедил Йорди покинуть «Барсу». Похоже, по совету Моуринью

Через несколько дней Йорди присоединился к сборной и заявил, что никуда не рвется из «Барсы»: «Останусь ли я – решит совет директоров».

Во всех матчах Евро-1996 он выходил в стартовом составе (чаще – правым вингером) и забил один из трех мячей Голландии на турнире.

В четвертьфинале команда Хиддинка уступила по пенальти Франции, а перед этим – Англии 1:4.

«После плохой игры англичанин берет ответственность на себя, а голландец ищет виноватых, – заявил защитник Стюарт Пирс. – В матче Англия – Голландия на «Уэмбли» я опекал Йорди Кройффа, и после нашего третьего гола он сказал: «Не могу поверить, что это происходит».

Он как бы снимал с себя ответственность и, возможно, перекладывал вину на других».

Следующим английским собеседником Йорди стал тренер Пирса на ЧМ-1990.

«Йорди позвонил мне, когда я сменил его отца, – вспоминал Бобби Робсон. – Сказал, что хочет остаться и играть за «Барсу» под моим руководством. Он был уверен, что у него все получится, и выразил надежду, что я буду ориентироваться на футбольные качества, а не на политику.

Но правда в том, что ему лучше было уйти (по информации британского журналиста Киарана Келли, Робсона в этом убедил его помощник Жозе Моуринью – Sports.ru). Дома Йорди неизбежно говорил бы отцу, какой я тренер, что сказал в раздевалке, как мы тренировались и что я за человек. Он милый парень, но ему досталась бы роль крота.

Ему предстояло бороться за место в составе с Роналдо, Джованни, Фигу и Стоичковым. Каждый его невыход на поле воспринимался бы как месть Йохану. Для всех сложилась бы невыносимая ситуация.

Йорди был влюблен в «Барсу», но вице-президент клуба Жоан Гаспар все же позвонил боссу «МЮ» Мартину Эдвардсу и договорился о трансфере. Я рад, что мы устроили Йорди в такой же великий клуб. Было бы несправедливо отправлять его в команду рангом ниже».

Фергюсон нагрянул в Барселону за сутки до отъезда Йорди в Амстердам – на подписание контракта с «Аяксом».

«Алекс сказал, что позаботится обо мне как о сыне, – вспоминал Кройфф-младший. – Отцу это понравилось, да и контракт предложили хороший. Но я все равно удивился, когда папа посоветовал мне выбрать «МЮ», а не «Аякс», где его знакомые присматривали бы за мной».

Йорди начал в «МЮ» с двух голов в трех турах, но потом выпал из состава

В 1996-м «МЮ» выиграл чемпионат с Кубком и перед возвращением в ЛЧ подписал четверых: защитника Ронни Йонсена из «Бешикташа» (£1,2 млн), звезду Евро-1996, вингера Карела Поборски из «Славии» (£3,5 млн), форварда Оле-Гуннара Сульшера из «Мольде» (£1,5) и Кройффа-младшего за £1,4 млн.

Через четыре дня после трансфера Йорди «МЮ» вернул больше половины трат продажей Ли Шарпа «Лидсу» за £4,5 млн. Кройфф начал сезон в центре поля, рядом с Филом Невиллом или Ники Баттом, и в трех первых турах АПЛ забил два мяча – «Эвертону» с «Блэкберном».

А потом – надолго выпадал из старта и даже заявки. Его следующего гола дождались только в матче последнего тура с «Вест Хэмом».

«Думал, что хорошо впишусь в молодой состав «МЮ», но АПЛ слишком сильно отличалась от Ла Лиги, – говорил Йорди в интервью Daily Mail. – Ставка делалась на физику, а не на технику. Мне было трудно к этому приспособиться.

Казалось странным, когда Фергюсон говорил: «Сегодня ты вне состава, но не вешай нос. Хорошо тренируйся и будь готов к следующему большому матчу». – «А если мой конкурент сделает хет-трик? Как вы поставите меня вместо него?» – «Это моя проблема, не волнуйся».

В Англии Кройфф подружился с испанским опорным полузащитником Роберто Мартинесом, с 1995-го игравшим за «Уиган» – настолько, что называл его братом и назначил шафером на свадьбе.

Годы спустя, став тренером, Мартинес взял в «Уиган» племянника Йорди – Йешуа Ангой-Кройффа, сына Шанталь и того самого вратаря «Барсы», который, кстати, переключился в середине 90-х на американский футбол и стал одним из лучших кикеров Европы.

«Мы с Мартинесом изучали маркетинг в аспирантуре Манчестерского университета, – вспоминал Йорди в интервью Daily Mail (бизнес-образованием он занялся еще в 1995-м, когда услышал от барселонских врачей, что карьере, видимо, конец). – Роберто мотивировал меня в трудные времена.

Мы по-разному чувствовали себя в запасе. Я в глубине души понимал, что если игроки основы будут слишком хороши – мне не видать места в составе. А Роберто оставался позитивным даже в резерве и от всего сердца желал партнерам успехов.

У него оптимистичный характер, который редко встретишь в футболе. Но я просил его не осуждать таких, как я».

Йорди был близок к тому, чтобы желать «МЮ» поражений – лишь бы выйти на поле

Удивляло Йорди и отношение к футболу Пола Скоулза.

«На какой-то неделе он сыграл в трех матчах и забил 6-7 мячей, – вспоминал Кройфф-младший. – А потом пришел в раздевалку абсолютно спокойный, как будто не сделал ничего особенного.

Я подумал: «Господи, забей я семь в трех играх – пришлось бы расширять дверной проем, чтобы пролезло мое эго». Но эти парни после любых успехов оставались голодными и заряженными на борьбу – и в этом сила «МЮ» Фергюсона».

Летом 1998-го Фергюсон сделал важный шаг к победе в Лиге чемпионов – подписал защитника ПСВ Япа Стама, которого поселили в номере с Йорди.

«Он вырос в Испании, а там люди живут как будто в другом часовом поясе, – жаловался Стам в автобиографии. – Он говорил по телефону до двух ночи, сводя меня с ума болтовней на испанском».

Йорди начал сезон-1998/99 резервистом, но, выходя на замену в осенних матчах с «Саутгемптоном», «Уимблдоном» и «Дерби», набрал 2+1 и заодно поучаствовал в трех матчах группы ЛЧ.

А в январе попросил Фергюсона отпустить в аренду: «Я сказал, что больше не могу. Хочу быть профессионалом, но близок к тому, чтобы желать команде поражений – лишь бы выйти на поле», – вспоминал Йорди.

Он закончил сезон в «Сельте», а в конце мая 1999-го посетил финал с «Баварией» на «Камп Ноу» и отметил победу с «МЮ».

«Он отлично знал Барселону и был на вечеринке без спутницы – просто идеальный ассистент для пикапа, – сообщил в автобиографии Дуайт Йорк. – В половине пятого утра я сказал ему: «Давай, Йорди, это твой город, а мы чемпионы Европы. Ты должен знать, куда идти.

Ближе к шести мы набрели на бар, где обнаружили невероятную коллекцию привлекательных девушек, не обремененных верхней одеждой. Выделив лучшую, я попросил Йорди объяснить ей мои намерения.

Он не подвел, и вскоре я помчался с ней в наш отель – время поджимало: до отъезда в аэропорт оставалось около часа».

Йорди сохранил о той ночи менее радостные воспоминания: «Не знаю, почему, но я не получил медаль за победу в ЛЧ, хотя сыграл в том турнире больше некоторых получивших».

Он добавил, что годы в Манчестере – все равно полезный опыт. В том числе потому, что в автобусных путешествиях Йорди играл на ноутбуке в Championship Manager – это предопределило его карьеру спортивного директора.

Фергюсон тоже извлек пользу из сотрудничества с Йорди – и при трансферах перестал ориентироваться на крупные турниры.

«В 1996-м я купил прекрасно выступивших на Евро Кройффа c Поборски, но в «МЮ» они не показали такой же хорошей игры, – говорил Фергюсон. – Как я понял, жгучее желание проявить себя в сборной на Евро или ЧМ часто приводит к всплеску в игре футболистов, после чего следует спад».

Карьеру Йорди возобновил Дмитрий Селюк. В Донецке Кройфф-младший играл в защите и отказывался ездить на «Шкоде»

После «МЮ» Йорди достиг с «Алавесом» финала Кубка УЕФА и забил там «Ливерпулю», а после вылета баскской команды из Ла Лиги ушел в «Эспаньол».

В конце 2003-го он забил «Барсе» с паса Ивана де ла Пеньи, но через полгода приостановил карьеру из-за новой травмы колена.

Два года Йорди не играл, а в мае 2006-го ему позвонил тренер Пичи Алонсо, знакомый по сборной Каталонии. Сказал, что принимает донецкий «Металлург», и пригласил на встречу с вице-президентом этого клуба Дмитрием Селюком.

«Мы легко нашли общий язык, – признался Кройфф-младший. – Встретились пару раз в Барселоне, пообедали в ресторане – и все было решено. Без посредников, один на один, глаза в глаза. Я сразу понял, что мы с Дмитрием – люди одной, футбольной, группы крови».

Впечатлила Йорди и база «Металлурга»: «Такой нет даже у «Барселоны», – говорил Кройфф-младший. – Вместо бразильского «Фламенго» и клуба из Катара я выбрал «Металлург» и не жалею.

В Донецке живу в пятизвездочном «Донбасс Паласе», на третьем этаже. Клуб предлагал разные варианты жилья, но мне больше понравился отель. Здесь не нужно заботиться о стирке, уборке, питании – все под рукой.

Когда в последний раз меня навещала жена с детьми, мы гуляли в сквере у гостиницы. Сын был в восторге от памятника, в виде настоящего танка. Это его самое яркое воспоминание о Донецке».

Кройфф стал вице-капитаном и нередко играл за «Металлург» в центре защиты, поэтому забил лишь «Александрии» в кубковом матче – но запомнился украинцам не только этим.

«По контракту Кройффу была положена служебная машина, и ему дали «Шкоду Фабию», – вспоминал нападающий Александр Алексеенко в интервью MatchDay. – Йорди переспросил: «Что это за машина? Еще и на механике». Сказал, что в Испании у него «Феррари» или «Ламборджини». Он только так привык.

Ему потом вице-президент клуба Гайдук отдал свой BMW X-5, и Кройфф это авто убил по бордюрам за месяц. Машина потом сразу на капремонт поехала».

Поработав в Израиле и Китае, Йорди вошел в команду Лапорты. В 90-е тот был адвокатом Кройффов

Закончив в мальтийской «Валлетте», Йорди начал там же тренерскую карьеру, а вскоре стал спортивным директором АЕК из Ларнаки и с помощью тренера Тона Канена вывел команду в групповой раунд Лиги Европы.

В апреле 2012-го Митчелл Голдхар переманил Кройффа-младшего в «Маккаби» (Тель-Авив). С приходом Йорди клуб впервые за 10 лет выиграл чемпионат Израиля и стал отличным трамплином для тренеров.

Оскар Гарсия рулил потом «Брайтоном» с «Уотфордом». Паулу Соуза – «Фиорентиной». Славиша Йоканович – «Фулхэмом». Петер Бос – «Аяксом».

Йорди тоже выучился на тренера, чтобы полнее понимать футбол, и почувствовал, что лучше всего управляют командами бывшие центральные полузащитники.

«Вокруг них всегда много игроков, поэтому они обладают хорошей интуицией и быстро принимают решения, – говорил Йорди Daily Mail осенью 2013-го. – Это не значит, что мы будем нанимать только полузащитников, но у них есть преимущество».

Через три года Кройфф пригласил вместо Петера Боса прекрасного в прошлом форварда Шоту Арвеладзе, который ассистировал Ван Галу, Адвокату и Куману, неплохо тренировал в Турции, но после удачного старта в «Маккаби» потерял контакт с командой и был уволен посреди сезона-2016/17.

Йорди сам стал главным тренером. Новая работа заполнила пустоту, которая образовалась после смерти отца, но основной для Кройффа-младшего не стала. После двух тренерских заходов в Китай он вошел в команду старого-нового президента «Барсы» Жоана Лапорты.

«Он мой хороший друг, – говорил Йорди в 2006-м. – Для всех Лапорта президент клуба, а для меня – человек, с которым я знаком больше десяти лет. До того, как возглавить «Барселону», он был адвокатом нашей семьи».

Йорди год занимался в «Барсе» международной селекцией, а летом 2022-го стал спортивным директором. В середине 90-х он не выиграл с любимым клубом ничего стоящего – теперь это можно исправить.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill/Allsport, Gary M Prior/Allsport, Ben Radford/Allsport, Mark Thompson/Allsport, Gary M Prior/Allsport, Firo Foto/Allsport, Jan Kruger; fcbarcelona.com; ajax.nl