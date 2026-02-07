Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Далянь Инбо», «Ростов» обыграл «Циндао Вест Кост», «Пари НН» уступил «Торпедо» и сыграл 0:0 с «Енисеем»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи.

«Спартак» победил китайский «Далянь Инбо» (1:0), «Ростов» был сильнее «Циндао Вест Кост» (2:0), «Пари НН» уступил «Торпедо » (2:4) и сыграл вничью с «Енисеем » (0:0).

Товарищеские матчи

«Пари НН » – «Торпедо» – 2:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Александров (3), 1:1 – Каштанов (31), 1:2 – Апеков (36), 1:3 – Юшин (50), 2:3 – Грулев (83, пенальти), 2:4 – Колтаков (85).

«Пари НН» (стартовый состав) : Генералов, Александров, Крашевский, Пигас, Чистяков, Майга, Ермаков, Тичич, Калинский, Бальбоа, Урванцев.

«Спартак » – «Далянь Инбо» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Массалыга (84).

«Спартак» : Максименко (Довбня, 67), Джику (Хлусевич, 67), Литвинов (Рябчук, 67), Дмитриев (Денисов, 46), Саусь (Маркиньос, 46), Зобнин (Умяров, 67), Жедсон (Мартинс, 67), Барко (Массалыга, 67), Бонгонда (Солари, 46), Гарсия (Ву, 46), Угальде (Заболотный, 67).

«Ростов » – «Циндао Вест Кост» – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сулейманов (79), 2:0 – Щетинин (81).

«Ростов» (стартовый состав) : Одоевский, Сако, Прохин, Тарасов, Бабакин, Игнатов, Лангович, Байрамян, Шанталий, Голенков, Шамонин.

«Пари НН» – «Енисей» – 0:0 (0:0)

«Пари НН» (стартовый состав) : Медведев, Каккоев, Кастильо, Карич, Шнапцев, Смелов, Сефас, Ивлев, Калинский, Лесовой, Олусегун.