  • Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Далянь Инбо», «Ростов» обыграл «Циндао Вест Кост», «Пари НН» уступил «Торпедо» и сыграл 0:0 с «Енисеем»
72

Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Далянь Инбо», «Ростов» обыграл «Циндао Вест Кост», «Пари НН» уступил «Торпедо» и сыграл 0:0 с «Енисеем»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи.

«Спартак» победил китайский «Далянь Инбо» (1:0), «Ростов» был сильнее «Циндао Вест Кост» (2:0), «Пари НН» уступил «Торпедо» (2:4) и сыграл вничью с «Енисеем» (0:0).

Товарищеские матчи

«Пари НН» – «Торпедо» – 2:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Александров (3), 1:1 – Каштанов (31), 1:2 – Апеков (36), 1:3 – Юшин (50), 2:3 – Грулев (83, пенальти), 2:4 – Колтаков (85).

«Пари НН» (стартовый состав): Генералов, Александров, Крашевский, Пигас, Чистяков, Майга, Ермаков, Тичич, Калинский, Бальбоа, Урванцев.

«Спартак» – «Далянь Инбо» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Массалыга (84).

«Спартак»: Максименко (Довбня, 67), Джику (Хлусевич, 67), Литвинов (Рябчук, 67), Дмитриев (Денисов, 46), Саусь (Маркиньос, 46), Зобнин (Умяров, 67), Жедсон (Мартинс, 67), Барко (Массалыга, 67), Бонгонда (Солари, 46), Гарсия (Ву, 46), Угальде (Заболотный, 67).

«Ростов» – «Циндао Вест Кост» – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сулейманов (79), 2:0 – Щетинин (81).

«Ростов» (стартовый состав): Одоевский, Сако, Прохин, Тарасов, Бабакин, Игнатов, Лангович, Байрамян, Шанталий, Голенков, Шамонин.

«Пари НН» – «Енисей» – 0:0 (0:0)

«Пари НН» (стартовый состав): Медведев, Каккоев, Кастильо, Карич, Шнапцев, Смелов, Сефас, Ивлев, Калинский, Лесовой, Олусегун.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Массалыга за 20 минут сделал больше, чем все остальные игроки группы атаки вместе взятые
PS: пока писал, он ещё и забил))
Ответ язнаюгдеты
Массалыга за 20 минут сделал больше, чем все остальные игроки группы атаки вместе взятые PS: пока писал, он ещё и забил))
тоже заметил
Ответ язнаюгдеты
Массалыга за 20 минут сделал больше, чем все остальные игроки группы атаки вместе взятые PS: пока писал, он ещё и забил))
Массалыгу, однозначно,нужно подтягивать к основе. Уверен, при должном доверии к нему со стороны тренерского штаба парень сможет раскрыть все свои лучшие качества
Довбня конечно крутой дядька, для раздевалки. Кричит, подсказывает, подбадривает. Видно, что понимает свою роль, и кайфует от этого. И команда его уважает
Ответ язнаюгдеты
Довбня конечно крутой дядька, для раздевалки. Кричит, подсказывает, подбадривает. Видно, что понимает свою роль, и кайфует от этого. И команда его уважает
думаю, что он и в основе смотрелся бы вполне достойно. для вратаря это не возраст, а опыт не пропьешь
Ответ язнаюгдеты
Довбня конечно крутой дядька, для раздевалки. Кричит, подсказывает, подбадривает. Видно, что понимает свою роль, и кайфует от этого. И команда его уважает
Чего, увы, нельзя и близко сказать этого о Максименко. Ещё и капитанскую повязку ему доверяют. Ну какой с него капитан. Ничего личного. Только факты
По схеме 4-4-2 играли, Массалыга вышел в нападение, не плохо смотрелся, техничный игрок, надеюсь Карседо ему будет больше время давать.
Ответ Алексей Александрович
По схеме 4-4-2 играли, Массалыга вышел в нападение, не плохо смотрелся, техничный игрок, надеюсь Карседо ему будет больше время давать.
Как бы впихнуть в один состав Барко, Маркиньоса, Солари, Жетсона и Массалыгу?
Пользователю ’ Счастье жить ’
Страдать !!!! Бгг
Ответ Falllout30
Пользователю ’ Счастье жить ’ Страдать !!!! Бгг
Это местный сумасшедший
Вперёд Спартак! Только победа! Прошлый матч показал что у Спартака два полноценных состава, Саусь неплохо смотрелся, пока нехватает взаимопонимания с партнерами, дело времени...
Спартак--чемпион
Массалыга--лучший!
Блин, заболотный даже в товарняках не забивает. Просто нет слов.
Ответ Игорь_1116754664
Блин, заболотный даже в товарняках не забивает. Просто нет слов.
Он сборной Китая забил второй гол.
Ответ Крокодила гены
Он сборной Китая забил второй гол.
В официальном матче Заболотный ещё ни одного гола не забил. Пардон, в свои - то забить уже успел. "Бомбардир" ☝
Ростовчане вперед родные!
Масалыга по потенциалу игрок сборной, кто не верит, смотрите его дебютную игру, когда он заменил наливая на фланге, смотрите кубок с пари НН. Сугубо вопрос к лысом шарлатану, почему он не использовал этот талант, а настаивал на покупке деревянного Заболотного. Чувак буквально потерял год, пока командой рулил этот прохиндей. Должен стабильно играть по 15-20 минут для развития таланта.
