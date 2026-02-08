Чемпионат Германии. «Бавария» забила 5 голов «Хоффенхайму», «РБ Лейпциг» обыграл «Кельн» в гостях

В Бундеслиге прошли матчи 21-го тура.
6 февраля в стартовом матче 21-го тура Бундеслиги «Унион» и «Айнтрахт» поделили очки – 1:1.
7 февраля «Боруссия» Дортмунд в гостях победила «Вольфсбург» (2:1), «Байер» поделил очки с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1).
8 февраля тур завершился матчем «Бавария» – «Хоффенхайм» (5:1).
Чемпионат Германии
21-й тур
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Тильманн, Озкаджар, Себулонсен, Мартель, Каминьски, Краус, Йоуханнессон, Эль Мала, Ахе
Запасные: Шмид, Шентен, Вальдшмидт, Цилер, Чавес, Хусейнбашич, Ньянг, Бюльтер, ван ден Берг
РБ Лейпциг:
Гулачи, Раум, Зайвальд, Орбан, Хенрихс, Баумгартнер, Шлагер, Груда, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Бакайоко, Гомис, Клостерманн, Битшиабу, Финкгрефе, Бандзузи, Хардер, Вандевордт, Баку
Бавария
Нойер, Дэвис, Та, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн
Запасные: Урбиг, Геррейру, Ито, Лаймер, Бишоф, Джексон, Карл, Горетцка, Мусиала
Хоффенхайм:
Бауманн, Хайдари, Кабак, Акпогума, Цоуфал, Крамарич, Прасс, Премель, Авдуллаху, Туре, Аслани
Запасные: Фрис, Дамар, Джурич, Морстедт, Филипп, Лессиг, Бебу, Жандре
Санкт-Паули
Василь, Метс, Андо, Дзвигала, Расмуссен, Синани, Пырка, Ирвайн, Сэндс, Салиакас, Карс
Запасные: Фолль, Робатш, Оппи, Хара, Стивенс, Шмидт, Ритцка, Айгбекэн, Сисей
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Хендрикс, Ельч, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Ундав, Эль-Ханнус, Демирович
Запасные: Шабо, Левелинг, Аревало, Буанани, Бредлов, Аль-Дахиль, Штенцель, Ассиньон, Андрес
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Розенфельдер, Гинтер, Огбус, Остерхаге, М. Эггештайн, Грифо, Манзамби, Бесте, Матанович
Запасные: Шерхант, Ф. Мюллер, Судзуки, Штайнманн, Макенго, Юнг, Хефлер, Ириэ, Хелер
Вердер:
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Малатини, Линен, Шмид, Стаге, Деман, Сугавара, Топп, Нджинма
Запасные: Хейн, Мбангула, Агу, Чович, Грюлль, Шмидт, Битенкур, Пуэртас, Милошевич
Майнц
Бац, Белль, Пош, Кор, Видмер, Амири, Сано, Ли Чжэ Сон, да Кошта, Титц, Мвумпа
Запасные: Потульски, Мэлоуни, Вайпер, Небель, Беккер, Бевинг, Рисс, Мвене, Ферачниг
Аугсбург:
Дамен, К. Шлоттербек, Чавес, Бэнкс, Клод-Морис, Кемюр, Фелльхауэр, Реджбечай, Массенго, Вольф, Грегорич
Запасные: Лабрович, Педерсен, Цезигер, Якич, Эссенде, Ридер, Гарби, Рибейру, Каде
Фабиу Виейра Гочолейшвили
Кенигсдорффер Микельбрансис
Хайденхайм
Рамай, Гимбер, Майнка, Буш, Ибрагимович, Динкчи, Беренс, Дорш, Нихьюс, Траоре, Пирингер
Запасные: Зирслебен, Ференбах, Шеппнер, Конте, Феллер, Бек, Зивзивадзе, Шиммер, Хонзак
Гамбург:
Хойер, Вушкович, Омари, Эльфадли, Отеле, Фабиу Виейра, Мухайм, Локонга, Ремберг, Джатта, Кенигсдорффер
Запасные: Торунарига, Микельбрансис, Мегед, Глатцель, Филипп, Даунс, Штанге, Тангвик, Гочолейшвили
Вольфсбург
Грабара, Белосьян, Кульеракис, Вавро, Фишер, Арнольд, Эриксен, Паредес, Сиогаи, Дагим, Амура
Запасные: Мюллер, Бюргер, Аджетеи, Хенсель, Герхардт, Линдстрем, Сванберг, Маер, Пейчинович
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Зюле, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Инасио, Бенсебайни, Чуквуэмека, Майер, Реджани, Озджан, Фабиу Силва, Альберт
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Ульрих, Штегер, Энгельхардт, Райтц, Кастроп, Онора, Табакович
Запасные: Ольшовски, Скалли, Такаи, Нойхаус, Сарко, Кьяродиа, Болин, Матино, Мохья
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Баде, Куанса, Тилльман, Хофманн, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Артур, Шик
Запасные: Омлин, Ломб, Терье, Кофан, Паласиос, Васкес, Андрих, Тап, Поку
Унион Берлин
Реннов, Кен, Триммель, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Кемляйн, Хедира, Шефер, Ансах, Чжон Ву Ен
Запасные: Рааб, Маркграф, Прой, Илич, Хаберер, Скарке, Бурджу, Крал, Богданов
Айнтрахт Ф:
Сантос, Теате, Кох, Кристенсен, Шаиби, Гетце, Браун, Ларссон, Хейлунд, Доан, Калимуэндо
Запасные: Аменда, Коллинз, Чендлер, Дауд, Амаимуни-Эшгуяб, Косуги, Аррхов, Баойя, Цеттерер
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
