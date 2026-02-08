  • Спортс
  Чемпионат Германии. «Бавария» забила 5 голов «Хоффенхайму», «РБ Лейпциг» обыграл «Кельн» в гостях
27

Чемпионат Германии. «Бавария» забила 5 голов «Хоффенхайму», «РБ Лейпциг» обыграл «Кельн» в гостях

В Бундеслиге прошли матчи 21-го тура.

6 февраля в стартовом матче 21-го тура Бундеслиги «Унион» и «Айнтрахт» поделили очки – 1:1. 

7 февраля «Боруссия» Дортмунд в гостях победила «Вольфсбург» (2:1), «Байер» поделил очки с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1). 

8 февраля тур завершился матчем «Бавария» – «Хоффенхайм» (5:1). 

Чемпионат Германии

21-й тур

Бундеслига Германия. 21 тур
8 февраля 14:30, РейнЭнергиШтадион
Логотип домашней команды
Кельн
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
РБ Лейпциг
Матч окончен
90’
+6’
Нуса   Финкгрефе
90’
+4’
Гулачи
90’
+1’
Бандзузи
Ахе   Шентен
90’
Тильманн   Чавес
90’
82’
Диоманде   Гомис
82’
Груда   Бандзузи
Лунн Хансен   Вальдшмидт
78’
76’
Раум
76’
Баумгартнер
Йоуханнессон   Бюльтер
68’
64’
Хенрихс   Баку
64’
Ромуло   Хардер
Тильманн
58’
56’
  Баумгартнер
52’
Вернер
  Тильманн
51’
2тайм
Перерыв
29’
  Баумгартнер
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Тильманн, Озкаджар, Себулонсен, Мартель, Каминьски, Краус, Йоуханнессон, Эль Мала, Ахе
Запасные: Шмид, Шентен, Вальдшмидт, Цилер, Чавес, Хусейнбашич, Ньянг, Бюльтер, ван ден Берг
1тайм
РБ Лейпциг:
Гулачи, Раум, Зайвальд, Орбан, Хенрихс, Баумгартнер, Шлагер, Груда, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Бакайоко, Гомис, Клостерманн, Битшиабу, Финкгрефе, Бандзузи, Хардер, Вандевордт, Баку
Подробнее
Бундеслига Германия. 21 тур
8 февраля 16:30, Альянц Арена
Логотип домашней команды
Бавария
Завершен
5 - 1
Логотип гостевой команды
Хоффенхайм
Матч окончен
  Диас
89’
81’
Прасс   Морстедт
81’
Авдуллаху   Джурич
Дэвис   Лаймер
80’
71’
Крамарич   Дамар
71’
Туре   Жандре
Кейн   Джексон
68’
66’
Аслани   Бебу
Та   Ито
63’
Гнабри   Мусиала
63’
Олисе   Карл
63’
  Диас
62’
Та
57’
2тайм
Перерыв
  Диас
45’
+2’
  Кейн
45’
44’
Авдуллаху
35’
  Крамарич
  Кейн
20’
17’
Акпогума
Олисе
13’
6’
Прасс
Бавария
Нойер, Дэвис, Та, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн
Запасные: Урбиг, Геррейру, Ито, Лаймер, Бишоф, Джексон, Карл, Горетцка, Мусиала
1тайм
Хоффенхайм:
Бауманн, Хайдари, Кабак, Акпогума, Цоуфал, Крамарич, Прасс, Премель, Авдуллаху, Туре, Аслани
Запасные: Фрис, Дамар, Джурич, Морстедт, Филипп, Лессиг, Бебу, Жандре
Подробнее
Бундеслига Германия. 21 тур
7 февраля 14:30, Миллернтор
Логотип домашней команды
Санкт-Паули
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Штутгарт
Матч окончен
Карс   Хара
90’
+1’
Пырка   Ритцка
90’
+1’
90’
  Левелинг
85’
Демирович   Аревало
85’
Каразор   Андрес
72’
Демирович
69’
Фюрих   Буанани
69’
Вагноман   Ассиньон
57’
Ундав
  Синани
55’
46’
Эль-Ханнус   Левелинг
2тайм
Перерыв
  Салиакас
35’
Санкт-Паули
Василь, Метс, Андо, Дзвигала, Расмуссен, Синани, Пырка, Ирвайн, Сэндс, Салиакас, Карс
Запасные: Фолль, Робатш, Оппи, Хара, Стивенс, Шмидт, Ритцка, Айгбекэн, Сисей
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Хендрикс, Ельч, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Ундав, Эль-Ханнус, Демирович
Запасные: Шабо, Левелинг, Аревало, Буанани, Бредлов, Аль-Дахиль, Штенцель, Ассиньон, Андрес
Подробнее
Бундеслига Германия. 21 тур
7 февраля 14:30, Europa-Park Stadion
Логотип домашней команды
Фрайбург
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Вердер
Матч окончен
Шустер
90’
+1’
90’
Фридль
88’
Линен   Милошевич
84’
Нджинма   Грюлль
84’
Шмид   Пуэртас
Остерхаге   Шерхант
84’
Матанович   Хелер
84’
Гюнтер   Макенго
68’
Бесте   Юнг
68’
62’
Малатини   Мбангула
62’
Деман   Агу
Грифо   Судзуки
56’
Манзамби
52’
2тайм
Перерыв
  Бесте
13’
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Розенфельдер, Гинтер, Огбус, Остерхаге, М. Эггештайн, Грифо, Манзамби, Бесте, Матанович
Запасные: Шерхант, Ф. Мюллер, Судзуки, Штайнманн, Макенго, Юнг, Хефлер, Ириэ, Хелер
1тайм
Вердер:
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Малатини, Линен, Шмид, Стаге, Деман, Сугавара, Топп, Нджинма
Запасные: Хейн, Мбангула, Агу, Чович, Грюлль, Шмидт, Битенкур, Пуэртас, Милошевич
Подробнее
Бундеслига Германия. 21 тур
7 февраля 14:30, Мева Арена
Логотип домашней команды
Майнц
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Аугсбург
Матч окончен
Беккер
90’
+2’
Ли Чжэ Сон   Мэлоуни
88’
Амири   Небель
81’
Видмер   Мвене
81’
Кор   Потульски
81’
Амири
81’
81’
Фелльхауэр   Ридер
  Амири
80’
78’
Каде
Мвумпа   Беккер
63’
60’
Клод-Морис
57’
Вольф   Каде
57’
Реджбечай   Якич
57’
Грегорич   Рибейру
46’
Бэнкс   Цезигер
2тайм
Перерыв
  Амири
8’
Майнц
Бац, Белль, Пош, Кор, Видмер, Амири, Сано, Ли Чжэ Сон, да Кошта, Титц, Мвумпа
Запасные: Потульски, Мэлоуни, Вайпер, Небель, Беккер, Бевинг, Рисс, Мвене, Ферачниг
1тайм
Аугсбург:
Дамен, К. Шлоттербек, Чавес, Бэнкс, Клод-Морис, Кемюр, Фелльхауэр, Реджбечай, Массенго, Вольф, Грегорич
Запасные: Лабрович, Педерсен, Цезигер, Якич, Эссенде, Ридер, Гарби, Рибейру, Каде
Подробнее
Бундеслига Германия. 21 тур
7 февраля 14:30, Фойт-Арена
Логотип домашней команды
Хайденхайм
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Гамбург
Матч окончен
88’
Микельбрансис
80’
Фабиу Виейра   Гочолейшвили
78’
  Филипп
Гимбер   Бек
77’
68’
Кенигсдорффер   Микельбрансис
68’
Отеле   Филипп
Нихьюс   Зивзивадзе
64’
Ибрагимович   Хонзак
63’
Траоре   Конте
46’
46’
Локонга   Даунс
46’
Эльфадли   Торунарига
Пирингер   Шиммер
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Кенигсдорффер
6’
Эльфадли
Хайденхайм
Рамай, Гимбер, Майнка, Буш, Ибрагимович, Динкчи, Беренс, Дорш, Нихьюс, Траоре, Пирингер
Запасные: Зирслебен, Ференбах, Шеппнер, Конте, Феллер, Бек, Зивзивадзе, Шиммер, Хонзак
1тайм
Гамбург:
Хойер, Вушкович, Омари, Эльфадли, Отеле, Фабиу Виейра, Мухайм, Локонга, Ремберг, Джатта, Кенигсдорффер
Запасные: Торунарига, Микельбрансис, Мегед, Глатцель, Филипп, Даунс, Штанге, Тангвик, Гочолейшвили
Подробнее
Бундеслига Германия. 21 тур
7 февраля 14:30, Фольксваген-Арена
Логотип домашней команды
Вольфсбург
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Боруссия Д
Матч окончен
90’
+5’
Байер   Реджани
88’
Зюле   Бенсебайни
88’
Брандт   Озджан
88’
Нмеча   Чуквуэмека
87’
  Гирасси
Дагим   Сванберг
83’
Амура   Пейчинович
83’
69’
Рюэрсон   Фабиу Силва
Паредес   Линдстрем
64’
Сиогаи   Маер
64’
  Кульеракис
52’
51’
Н. Шлоттербек
Дагим
47’
2тайм
Перерыв
38’
  Брандт
Фишер   Бюргер
17’
Вольфсбург
Грабара, Белосьян, Кульеракис, Вавро, Фишер, Арнольд, Эриксен, Паредес, Сиогаи, Дагим, Амура
Запасные: Мюллер, Бюргер, Аджетеи, Хенсель, Герхардт, Линдстрем, Сванберг, Маер, Пейчинович
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Зюле, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Инасио, Бенсебайни, Чуквуэмека, Майер, Реджани, Озджан, Фабиу Силва, Альберт
Подробнее
Бундеслига Германия. 21 тур
7 февраля 17:30, Боруссия-Парк
Логотип домашней команды
Боруссия М
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Байер
Матч окончен
Полянски
90’
+5’
Онора   Матино
88’
Ульрих   Кьяродиа
88’
88’
Алеиш Гарсия   Андрих
85’
Шик
84’
Терье
81’
Юлманд
80’
Шик   Кофан
80’
Хофманн   Терье
Штегер   Болин
79’
Кастроп   Скалли
78’
Табакович   Сарко
68’
Штегер
68’
68’
Паласиос
65’
Фернандес   Паласиос
46’
Баде   Поку
2тайм
Перерыв
44’
  Зандер
Дикс
27’
  Энгельхардт
10’
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Ульрих, Штегер, Энгельхардт, Райтц, Кастроп, Онора, Табакович
Запасные: Ольшовски, Скалли, Такаи, Нойхаус, Сарко, Кьяродиа, Болин, Матино, Мохья
1тайм
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Баде, Куанса, Тилльман, Хофманн, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Артур, Шик
Запасные: Омлин, Ломб, Терье, Кофан, Паласиос, Васкес, Андрих, Тап, Поку
Подробнее
Бундеслига Германия. 21 тур
6 февраля 19:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Логотип домашней команды
Унион Берлин
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Айнтрахт Ф
Матч окончен
90’
+3’
Теате   Аменда
Хаберер
89’
Кемляйн   Крал
88’
  Кверфельд
87’
85’
Хейлунд
83’
  Браун
82’
Гетце   Дауд
82’
Доан   Амаимуни-Эшгуяб
Шефер   Хаберер
79’
Кен
73’
Кемляйн
72’
Ансах   Бурджу
71’
Чжон Ву Ен   Илич
71’
Шефер
68’
67’
Шаиби   Баойя
2тайм
Перерыв
36’
Хейлунд
25’
Калимуэндо
Унион Берлин
Реннов, Кен, Триммель, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Кемляйн, Хедира, Шефер, Ансах, Чжон Ву Ен
Запасные: Рааб, Маркграф, Прой, Илич, Хаберер, Скарке, Бурджу, Крал, Богданов
1тайм
Айнтрахт Ф:
Сантос, Теате, Кох, Кристенсен, Шаиби, Гетце, Браун, Ларссон, Хейлунд, Доан, Калимуэндо
Запасные: Аменда, Коллинз, Чендлер, Дауд, Амаимуни-Эшгуяб, Косуги, Аррхов, Баойя, Цеттерер
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бавария- Хоффенхайм топ матч.
Ответ alexsem69
Бавария- Хоффенхайм топ матч.
Ждём хотя бы гол от Хофе !
А Дортмунд всё-таки выгрыз сегодня )
Игра такая была , что вполне могли и проиграть !
чето не похоже на красную.
Ответ zidane467554
чето не похоже на красную.
Да это вообще бред давать красные вместе с пенальти даже за умышленное лишение явной возможности забить. В таких случаях только за грубость надо давать. Вообще считаю, что правило удаления за такие фолы надо отменять и давать пенальти за любое лишение явной возможности забить, где бы такой фол не был совершён. А если такой фол произошёл перед пустыми воротами, то пенальти в пустые. А карточки только за грубость давать. Так будет справедливо.
красную можно было и не давать
Ответ pavelaverinbay
красную можно было и не давать
Паша привет!

Если игрок при таком нарушении не пытался сыграть в мяч, это считается уже неспортивным поведением и это кк. На окко Керимов все четко объяснил
Ответ Михо
Паша привет! Если игрок при таком нарушении не пытался сыграть в мяч, это считается уже неспортивным поведением и это кк. На окко Керимов все четко объяснил
Миша приветствую тебя!!! для интриги можно было и не давать кк))) но скажу от себя ,команда наша далека от самой себя пока, надеюсь весной всё изменится
судья не натурал, испортил игру
Самое смешное, что при такой монструозной Баварии отрыв на эту минуту от Боруссии всего 3 очка
Где тут нарушение? Игрок Хоффенхайма даже не цеплялся, обычный игровой момент. Мало того, что дали левую пенку за это, так ещё и красную влепили🤡
Ответ S T I N G
Где тут нарушение? Игрок Хоффенхайма даже не цеплялся, обычный игровой момент. Мало того, что дали левую пенку за это, так ещё и красную влепили🤡
Ну ладно пенку нарисовал судья, но красная тут где ???
Взял игру убил.
Если Хоффенхайм сотворит сенсацию (победит Баварию), то в БЛ может закрутится - триллер‼️☝️
Отрыв всего три очка и Хоффенхайм сейчас играет очень хорошо, не зря идут в топ 3. Баварии победа необходима как воздух, после двух подряд неудачных матчей
Mia san Mia!
Гладбах и его физрук - элитное рвотное. Так играть дома не позволяют себе даже команды подвала РПЛ. Байер тоже катал вату, без игры один в один, без агрессии, второй тайм - преступление перед футболом.
Если Хоффе выиграет у Баварии, то отрыв будет всего 3 очка….
#noticing
