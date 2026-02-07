«МЮ» победил «Ман Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Фулхэм» в четырех матчах при Кэррике. Дальше – «Вест Хэм»
«МЮ» одержал 4-ю победу подряд при Майкле Кэррике.
«Манчестер Юнайтед» еще ни разу не потерял очки после назначения Майкла Кэррика.
Сегодня манкунианцы обыграли «Тоттенхэм» в домашнем матче 25-го тура АПЛ (2:0).
В трех предыдущих матчах под руководством Кэррика «МЮ» обыграл «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2) и «Фулхэм» (3:2).
Майкл Кэррик был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2025/26 13 января. Ранее клуб уволил Рубена Аморима.
10 февраля «МЮ» сыграет на выезде с «Вест Хэмом» в рамках 26-го тура Премьер-лиги.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28855 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
