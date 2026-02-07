«МЮ» победил «Ман Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Фулхэм» в четырех матчах при Кэррике. Дальше – «Вест Хэм»

«МЮ» одержал 4-ю победу подряд при Майкле Кэррике.

«Манчестер Юнайтед » еще ни разу не потерял очки после назначения Майкла Кэррика .

Сегодня манкунианцы обыграли «Тоттенхэм » в домашнем матче 25-го тура АПЛ (2:0).

В трех предыдущих матчах под руководством Кэррика «МЮ» обыграл «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2) и «Фулхэм» (3:2).

Майкл Кэррик был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2025/26 13 января. Ранее клуб уволил Рубена Аморима.

10 февраля «МЮ» сыграет на выезде с «Вест Хэмом» в рамках 26-го тура Премьер-лиги.