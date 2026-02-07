  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» победил «Ман Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Фулхэм» в четырех матчах при Кэррике. Дальше – «Вест Хэм»
50

«МЮ» победил «Ман Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Фулхэм» в четырех матчах при Кэррике. Дальше – «Вест Хэм»

«МЮ» одержал 4-ю победу подряд при Майкле Кэррике.

«Манчестер Юнайтед» еще ни разу не потерял очки после назначения Майкла Кэррика.

Сегодня манкунианцы обыграли «Тоттенхэм» в домашнем матче 25-го тура АПЛ (2:0).

В трех предыдущих матчах под руководством Кэррика «МЮ» обыграл «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2) и «Фулхэм» (3:2).

Майкл Кэррик был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2025/26 13 января. Ранее клуб уволил Рубена Аморима.

10 февраля «МЮ» сыграет на выезде с «Вест Хэмом» в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28855 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
logoМайкл Кэррик
logoпремьер-лига Англия
logoВест Хэм
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эффект Кэррика 💪🏻
Парикмахер уже точит ножницы)
Ответ Папа Футбола
Эффект Кэррика 💪🏻 Парикмахер уже точит ножницы)
Хоть бы МЮ выиграл следующий матч и про этого чела навсегда забыли
Ответ Three Days Grace
Хоть бы МЮ выиграл следующий матч и про этого чела навсегда забыли
К сожалению, я уверен, что стричься он не будет и что повышает ставки до 10 побед подряд. Пацан не сможет отказаться враз от такой популярности
Где-то горит одна ирландская задница
Ответ shin93
Где-то горит одна ирландская задница
По всему миру горит много задриц сейчас. И в Ирландии больше, чем одна:)
Как Аморим мог посадить на лавку Майну? Хороший опорник, к тому же к атакам подключается, в защите надёжен.
Ответ Samsung Russia
Как Аморим мог посадить на лавку Майну? Хороший опорник, к тому же к атакам подключается, в защите надёжен.
Не сложились личные отношения видимо, вот и посадил.
Ответ Samsung Russia
Как Аморим мог посадить на лавку Майну? Хороший опорник, к тому же к атакам подключается, в защите надёжен.
Забавно, что когда Аморим толкал про Майну свое очередное пафосное "мне важно отношение игрока к тренировкам", все безоговорочно его поддерживали.
Я вообще не представляю, что сейчас должен сделать тренер, чтобы в конфликте с игроком аудитория поддержала не его. Каким бы невменяемым самодуром он не был.
Боже, помоги Кэррику и МЮ и нам, кто болеет за них! Мы столько натерпелись, ну хватит уже.
На фоне предвзятости Кина желаю успехов Кэррику.
Сэр Алекс Кэрриксон?
А в Англии в восторге что наконец то АНГЛИЙСКИЙ тренер тренирует АПЛ команду и не команду низа, а большой клуб ЛЧ зоны?

Это ж диво дивное,
Только разве что коренные англичане футболисты чаще появляются. Но в целом Англия пошла по пути Франции, в Юношеских командах англичан коренных как у Комо итальянцев на всю заявку.
Ответ Бегемотик
А в Англии в восторге что наконец то АНГЛИЙСКИЙ тренер тренирует АПЛ команду и не команду низа, а большой клуб ЛЧ зоны? Это ж диво дивное, Только разве что коренные англичане футболисты чаще появляются. Но в целом Англия пошла по пути Франции, в Юношеских командах англичан коренных как у Комо итальянцев на всю заявку.
Как раз таки, наоборот. Многие " эксперты", бывшие легенды клуба вместо того, чтобы поддержать тренера, критикуют безосновательно.
Спасибо Каррику за то, что теперь игры с участием Юнайтед хочется смотреть. И дело даже не в том, что они пока побеждают, дело в самой игре
Glory glory Man United!
Играли очень прилично - зрелищно, смело, рискованно, раскованно. Ошибались , но не останавливались и доигрывали каждый момент. Давно я такой самоотдачи не видел. Просто с мясом мяч выгрызают. На вторых мячах бьются как будто осталось 2 минуты и надо спешить забивать. Понятно, что это не постоянно так будет, но все равно.
Ответ Игорь Богомолов
Играли очень прилично - зрелищно, смело, рискованно, раскованно. Ошибались , но не останавливались и доигрывали каждый момент. Давно я такой самоотдачи не видел. Просто с мясом мяч выгрызают. На вторых мячах бьются как будто осталось 2 минуты и надо спешить забивать. Понятно, что это не постоянно так будет, но все равно.
МЮ приучил нас к тому, что ничего на постоянную уже не может быть, потому и мысль всегда что вот сейчас вернется этот МЮ с проигрышами слабым командам. Так что да, живем моментом, и он прекрасен на данное время
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
3 минуты назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
4 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
17 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
21 минуту назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
33 минуты назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
46 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
51 минуту назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
11 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
23 минуты назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
43 минуты назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
44 минуты назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем