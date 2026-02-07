20

«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» впервые с 2022 года. Прервалась серия из 8 матчей без побед

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» впервые за 9 матчей.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (2:0) в рамках АПЛ.

Это первая победа манкунианцев над соперником во всех турнирах с 19 октября 2022 года. С тех пор «МЮ» 5 раз уступил «Тоттенхэму» и три раза сыграл вничью.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Кэррик за 4 матча сделал то что амориму больше чем за год не снилось
Ответ ArtemMU
Кэррик за 4 матча сделал то что амориму больше чем за год не снилось
Кэррик за 5 матчей может постричь бедолагу этого, жесть
Ответ 2vdhrvmmzf
Кэррик за 5 матчей может постричь бедолагу этого, жесть
Я думал об этом ) тогда будет легендарно все в этой истории))
Ещё 1 победа до легендарного похода в парикмахерскую)))
Остановите эту машину.
Не выигрывать 8 матч подряд такое сборище, как тоттенхэм - одна из самых позорных страниц в истории МЮ
Ответ Верховный Лорд
Не выигрывать 8 матч подряд такое сборище, как тоттенхэм - одна из самых позорных страниц в истории МЮ
Это «сборище», не так давно, в одну из самых ярких страниц в истории МЮ, размотало их на ОТ 1:6…
Кэррик в переводе с красного манчестерского - Легенда!
Я в шоке от того, что от игры Юнайтед прет такая уверенность. Они разыгрывают комбинации пятками, не пожарят в защите, доминируют на владении и при этом нет ватокатства ради владения мяча.

Кэррик продолжай!
Волосатый готовь денежки на стрижку)))
Ответ Lestuk
Волосатый готовь денежки на стрижку)))
я тебя умоляю, там уже наверное очередь выстроилась его постричь, еще ему и заплатят
Надеюсь положено начало серии побед над курами, чтобы тренеру снова можно было говорить игрокам "Lads, it’s Tottenham"
По мнению Кина Каррик по прежнему не подходит на роль тренера МЮ)
Ответ Взвешенный вомбат Китая
По мнению Кина Каррик по прежнему не подходит на роль тренера МЮ)
Как бы не вылез снова со своими набросами дерьма на вентилятор🤣
Вроде совсем недавно,был унылый футбол.. а сейчас МЮ просто разрывает.. Молодцы!
