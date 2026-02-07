«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» впервые с 2022 года. Прервалась серия из 8 матчей без побед
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» впервые за 9 матчей.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (2:0) в рамках АПЛ.
Это первая победа манкунианцев над соперником во всех турнирах с 19 октября 2022 года. С тех пор «МЮ» 5 раз уступил «Тоттенхэму» и три раза сыграл вничью.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28856 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кэррик продолжай!