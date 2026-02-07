«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» впервые с 2022 года. Прервалась серия из 8 матчей без побед

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» впервые за 9 матчей.

Сегодня «Манчестер Юнайтед » победил «Тоттенхэм» (2:0) в рамках АПЛ .

Это первая победа манкунианцев над соперником во всех турнирах с 19 октября 2022 года. С тех пор «МЮ» 5 раз уступил «Тоттенхэму » и три раза сыграл вничью.