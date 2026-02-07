Романо о забастовке Роналду: «Проблема в PIF, а не в «Аль-Насре» – с клубом у Криштиану прекрасные отношения. Не надо преувеличивать, говоря, что он завтра уедет в «МЮ» или в МЛС»
Криштиану Роналду на данный момент не думает об уходе из «Аль-Насра», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Форвард сборной Португалии пропустил два матча в чемпионате Саудовской Аравии – против «Аль-Рияда» (1:0) и «Аль-Иттихада» (2:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами и считает, что «Аль-Насру» мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».
Также сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате.
«Проблема не в отношениях Криштиану Роналду с «Аль-Насром». У Криштиану прекрасные отношения с тренером, с партнерами по команде, с болельщиками и руководством клуба, и он доволен людьми, работающими в клубе.
Но есть PIF, фонд, который контролирует несколько клубов Саудовской профессиональной лиги и принимает решения о бюджетах, инвестициях и всем остальном. Криштиану не в восторге от того, как они управляют клубами.
Дело не в руководстве, персонале, тренере или игроках «Аль-Насра». Дело не в том, что Криштиану разрывает отношения с клубом. Нисколько. Давайте не будем преувеличивать и говорить что-то вроде: «Криштиану завтра уйдет в МЛС или в «Манчестер Юнайтед», – сказал Романо в выпуске на своем ютуб-канале.
Роналду пропустил уже два матча «Аль-Насра»: теперь из-за долгов
Какая же жесть происходит. Взять Месси - перешёл в клуб-аутсайдер, сразу же прошёл сетку и выиграл кубок в 2023. А здесь от португальца требовалось обойти всего пару реальных конкурентов, и мало того, что это не получилось (чёрт с этим, очень мало кто способен в одиночку влиять на результат), так ещё будучи на пенсии за 200 млн умудряется такие скандалы устраивать.