Романо о забастовке Роналду: «Проблема в PIF, а не в «Аль-Насре» – с клубом у Криштиану прекрасные отношения. Не надо преувеличивать, говоря, что он завтра уедет в «МЮ» или в МЛС»

Фабрицио Романо: у Роналду конфликт с PIF, а не с «Аль-Насром».

Криштиану Роналду на данный момент не думает об уходе из «Аль-Насра», сообщил инсайдер Фабрицио Романо .

Форвард сборной Португалии пропустил два матча в чемпионате Саудовской Аравии – против «Аль-Рияда» (1:0) и «Аль-Иттихада» (2:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами и считает, что «Аль-Насру » мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Также сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате .

«Проблема не в отношениях Криштиану Роналду с «Аль-Насром». У Криштиану прекрасные отношения с тренером, с партнерами по команде, с болельщиками и руководством клуба, и он доволен людьми, работающими в клубе.

Но есть PIF, фонд, который контролирует несколько клубов Саудовской профессиональной лиги и принимает решения о бюджетах, инвестициях и всем остальном. Криштиану не в восторге от того, как они управляют клубами.

Дело не в руководстве, персонале, тренере или игроках «Аль-Насра». Дело не в том, что Криштиану разрывает отношения с клубом. Нисколько. Давайте не будем преувеличивать и говорить что-то вроде: «Криштиану завтра уйдет в МЛС или в «Манчестер Юнайтед», – сказал Романо в выпуске на своем ютуб-канале.

