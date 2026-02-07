  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Романо о забастовке Роналду: «Проблема в PIF, а не в «Аль-Насре» – с клубом у Криштиану прекрасные отношения. Не надо преувеличивать, говоря, что он завтра уедет в «МЮ» или в МЛС»
49

Романо о забастовке Роналду: «Проблема в PIF, а не в «Аль-Насре» – с клубом у Криштиану прекрасные отношения. Не надо преувеличивать, говоря, что он завтра уедет в «МЮ» или в МЛС»

Фабрицио Романо: у Роналду конфликт с PIF, а не с «Аль-Насром».

Криштиану Роналду на данный момент не думает об уходе из «Аль-Насра», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Форвард сборной Португалии пропустил два матча в чемпионате Саудовской Аравии – против «Аль-Рияда» (1:0) и «Аль-Иттихада» (2:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами и считает, что «Аль-Насру» мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Также сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате.

«Проблема не в отношениях Криштиану Роналду с «Аль-Насром». У Криштиану прекрасные отношения с тренером, с партнерами по команде, с болельщиками и руководством клуба, и он доволен людьми, работающими в клубе.

Но есть PIF, фонд, который контролирует несколько клубов Саудовской профессиональной лиги и принимает решения о бюджетах, инвестициях и всем остальном. Криштиану не в восторге от того, как они управляют клубами.

Дело не в руководстве, персонале, тренере или игроках «Аль-Насра». Дело не в том, что Криштиану разрывает отношения с клубом. Нисколько. Давайте не будем преувеличивать и говорить что-то вроде: «Криштиану завтра уйдет в МЛС или в «Манчестер Юнайтед», – сказал Романо в выпуске на своем ютуб-канале.

Роналду пропустил уже два матча «Аль-Насра»: теперь из-за долгов

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28856 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
Фабрицио Романо
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В МЮ его уже никто никогда не возьмёт в качестве игрока. Да и в целом, кроме как в Турции его наверное никто не ждёт
Ответ Evgen_Hazard
В МЮ его уже никто никогда не возьмёт в качестве игрока. Да и в целом, кроме как в Турции его наверное никто не ждёт
но в Турции ему и близко никто столько платить не будет
Ответ Predator87
но в Турции ему и близко никто столько платить не будет
Осимхену же дали, его аппетиты даже СА отказался удовлетворить, а Галатасарай взял
старая прима, выступавшая когда-то на столичных подмостках, из-за возраста и склочного характера очутилась в захолустном провинциальном театре, но по-прежнему считает, что стоит ей только захотеть...
Ответ Роман Хомяк_1116974188
старая прима, выступавшая когда-то на столичных подмостках, из-за возраста и склочного характера очутилась в захолустном провинциальном театре, но по-прежнему считает, что стоит ей только захотеть...
И всех убеждает что она имеет хочет захолустье а столица ей надоела
Да он никому не нужен в Европе
Ответ Bunyod Turgunov
Да он никому не нужен в Европе
Комментарий скрыт
Ответ Arsenal Canoneer
Комментарий скрыт
Конечно не ему, а клубам, которые еще 3 года назад его послали в 38 летнем возрасте. В 41 год вдруг захотят подписать, наверное?
В МЛС не ставят по 50 пенальти в сезоне и не добавляют по 50 минут к первому тайму, а в МЮ он даже на водоноса не потянет:))
Ответ rigobersong
В МЛС не ставят по 50 пенальти в сезоне и не добавляют по 50 минут к первому тайму, а в МЮ он даже на водоноса не потянет:))
Комментарий скрыт
Ответ Михаил Загалов
Комментарий скрыт
Привет тебе
МЮ только только оживать начал, ему только этот фрукт опять на голову и нужен)
В МЮ? 🤣спасибо, больше дураков нет 🤣
Мне кажется он устал от футбола а что ещё более важно что футбол устал от него
Ответ leon01
Мне кажется он устал от футбола а что ещё более важно что футбол устал от него
Комментарий скрыт
Ответ Denosaur
Комментарий скрыт
Я помню как наш фруктовый унизил этого лио на ЧМ 22.. Лио делал результативные действия в плей офф, а наш кумир не стал себе изменять. Приверженец принципов! Достоин уважения
Слишком много возомнил о себе Роналду.
Ну если дело в этом фонде, то бойкот должен устраивать весь клуб, нет? А то получается, бойкотирует только один "лучший игрок Ближнего Востока", а все должны выходить на поле и бегать.
Какая же жесть происходит. Взять Месси - перешёл в клуб-аутсайдер, сразу же прошёл сетку и выиграл кубок в 2023. А здесь от португальца требовалось обойти всего пару реальных конкурентов, и мало того, что это не получилось (чёрт с этим, очень мало кто способен в одиночку влиять на результат), так ещё будучи на пенсии за 200 млн умудряется такие скандалы устраивать.
Рончик мал умом.Арабы все могут стерпеть ,но только не вопросы чести ,уважения и достоинства.Они на это не жалеют никаких денег.Это не расчетливые дельцы запада,которые могут утереться от воображаемых цифр прибыли.Рончику можно собирать чемоданы.Арабы ему этого не простят,тем более роль Рончика сводится исключительно к медийке,на которую он сейчас забивает болт
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «Аль-Насра» поддержали Роналду, бойкотирующего матчи. На 7-й минуте игры с «Аль-Иттихадом» они подняли баннеры с фамилией португальца и 7-м номером
6 февраля, 20:03
Ширер о забастовке Роналду: «Приятно иметь возможность не выходить на работу, получая больше 400 тысяч фунтов в день. Некрасиво»
6 февраля, 11:20
Стефан Шварц о забастовке Роналду: «Его действия кажутся мне странными. То, что Криштиану сделал для футбола, – безумие, но он игрок, у которого есть контракт. Он должен играть»
3 февраля, 20:10
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
3 минуты назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
4 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
17 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
21 минуту назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
33 минуты назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
46 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
51 минуту назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
11 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
23 минуты назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
43 минуты назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
44 минуты назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем