Онлайн всех самых главных событий на Олимпиаде.
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Главное в четверг на Олимпиаде
Конечно же, фигурное катание – женская произвольная программа. Но это вечером по Пекину, а до того в ожидании будем следить за тем, как:
• Девушка поедет крутить трюки в полутрубе – это хафпайп в лыжном фристайле и Александра Глазкова, с самого утра в 4:30 на Матч Стране
• Девушка полетит вниз на горных лыжах – Юлия Плешкова в комбинации сначала в скоростном режиме спустится (в 5:30), а потом добавит слалома (в 9:00). Все на каналах Матча
• Девушки на лыжах будут мчать по холмам и холмикам – в ски-кроссе у нас сразу четверо. Екатерина Мальцева, Анастасия Чирцова, Елизавета Понкратова и Наталья Шерина. С 6:30 на Матч ТВ первые стадии контактной борьбы
• Девушки на коньках побегут 1000 метров – там не очень обрадованная бронзой 500-метровки Англелина Голикова, знаменосец и медалистка ЧМ Ольга Фаткулина и призер Евро Дарья Качанова. В 11:30 на Матч Арене
А с 13:00 – на России 1 – произвольная программа у девушек в фигурном катании. Просто оставим здесь главное:
Александра Трусова – 16:25 Анна Щербакова – 16:41 Камила Валиева – 16:49
После короткой Камила – лидер, Анна – 2-я, Александра – 4-я
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