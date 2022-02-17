Чемпионское счастье Щербаковой: вскинула победно кулак, пританцовывала и посылала сердечки в камеру

Анна Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022!

Ее произвольная программа была восхитительно гармонична – и сложностью элементов, и эстетическим наполнением. Выходить на лед после технического фурора Александры Трусовой (пять четверных прыжков) было тяжело, но Анна справилась. Она исполнила четверной флип – тройной тулуп, четверной флип, тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц – тройной риттбергер, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

Итого – 175,75 балла за произвольную программу, и это личный рекорд Щербаковой, который вознес ее на первое место и принес олимпийское золото.

Теперь коллекция трофеев Анны выглядит так:

• Олимпийская чемпионка-2022

• Чемпионка мира-2021

• Трехкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), бронза-2022.

• Два серебра чемпионата Европы (2020 и 2022)

• Серебро финала Гран-при-2019/20.

Радость после проката – сделано!

Предвкушение оценок. Танцы с мишкой:

И сердечко в камеру:

Счастливая чемпионка на пьедестале!

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Женщины

Итоговое положение

1. Анна Щербакова (Россия) – 255,95

2. Александра Трусова (Россия) – 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) – 233,13

4. Камила Валиева (Россия) – 224,09

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 214,44

6. Ю Ен (Южная Корея) – 213,09

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Aleksandra Szmigiel, Evgenia Novozhenina; кадры трансляции