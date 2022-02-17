Чемпионское счастье Щербаковой: вскинула победно кулак, пританцовывала и посылала сердечки в камеру

Анна Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022!
Ее произвольная программа была восхитительно гармонична – и сложностью элементов, и эстетическим наполнением. Выходить на лед после технического фурора Александры Трусовой (пять четверных прыжков) было тяжело, но Анна справилась. Она исполнила четверной флип – тройной тулуп, четверной флип, тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц – тройной риттбергер, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.
Итого – 175,75 балла за произвольную программу, и это личный рекорд Щербаковой, который вознес ее на первое место и принес олимпийское золото.
Теперь коллекция трофеев Анны выглядит так:
• Олимпийская чемпионка-2022
• Чемпионка мира-2021
• Трехкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), бронза-2022.
• Два серебра чемпионата Европы (2020 и 2022)
• Серебро финала Гран-при-2019/20.
Радость после проката – сделано!
Предвкушение оценок. Танцы с мишкой:
И сердечко в камеру:
Счастливая чемпионка на пьедестале!
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Женщины
Итоговое положение
1. Анна Щербакова (Россия) – 255,95
2. Александра Трусова (Россия) – 251,73
3. Каори Сакамото (Япония) – 233,13
4. Камила Валиева (Россия) – 224,09
5. Вакаба Хигучи (Япония) – 214,44
6. Ю Ен (Южная Корея) – 213,09
«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой на Олимпиаде, которая осталась без золота
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Aleksandra Szmigiel, Evgenia Novozhenina; кадры трансляции
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