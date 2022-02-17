У наших фигуристок – золото и серебро на Олимпиаде-2022, но это самое грустное награждение в истории (даже грустнее, чем у Загитовой с Медведевой)

На Олимпиаде-2022 только что драматично завершились самые долгожданные соревнования – среди фигуристок. Камила Валиева рассыпалась под прессингом, Александра Трусова скрутила 5 (!) четверных, но победила безупречная Анна Щербакова с двумя прыжками ультра-си.

На пьедестале счастливой выглядела только японка Каори Сакамото – Трусова истерила около льда (об этом отдельно) и не хлопала Ане на награждении.

Драма похлеще, чем в Пхенчхане, когда Медведева при чистом прокате проиграла сложному контенту Загитовой – так же рыдала и сказала Тутберидзе, что «Алину можно было придержать в юниорах».

У Саши бежали слезы – потекла даже тушь.

Читайте все по глазам.

Трусова явно не так себе представляла олимпийский пьедестал. Проиграть Валиевой – одно дело, но Щербаковой, у которой всего 2 четверных...

Счастливая Аня – она отлично провела как короткую, так и произвольную.

Саша без маски – ей сложно сохранить самообладание.

А как проходили другие награждения фигуристов в Пекине?

Между тем этой церемонии награждения могло и не быть: МОК заранее объявил, что не будет вручать цветы и медали, если в тройку пробьется Камила Валиева, вокруг которой идет расследование по допинг-делу.

Валиева осталась сегодня только 4-й, и церемонию провели. Как и остальные. Вспоминаем, кто уже брал медали в Пекине.

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Та самая медаль в командном турнире, которую мы до сих пор не получили. 7 февраля, счастливые лица наших фигуристов – тогда еще ничего не было известно о допинг-деле: Камила, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк:

10 февраля – победитель Нэйтан Чен (в центре) в окружении японских призеров Юмы Кагиямы (слева) и Шомы Уно (справа):

Наконец, 14 февраля – цветы и игрушки для лауреатов танцевального турнира, который выиграли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Синицина и Кацалапов (слева) – тоже на пьедестале.

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Когда и кому будут вручены медали в командном турнире? Ответ на этот вопрос знают только лаборатория в Стокгольме, юристы и адвокаты Камилы.

Олимпийский комитет России (ОКР) уже отправил запрос в МОК по поводу проведения церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде-2022. Глава МОК Томас Бах, возможно, скажет какие-то слова в пятницу, 18 февраля – на брифинге для прессы.

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, Evgenia Novozhenina, Susana Vera, Toby Melville, Fabrizio Bensch; Gettyimages.ru/Lintao Zhang, Catherine Ivill