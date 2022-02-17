«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

Драма Олимпиады-2022 на Capital Indoor Stadium, где медали разыграли фигуристки, случилась еще до награждения.
Александра Трусова исполнила пять четверных и устроила истерику около льда после объявления оценок Анны Щербаковой, которая опередила Сашу на 4 балла.
Момент истины для фигуристки, которая исполнила мечту – приземлила уникальный контент, но чемпионкой стала другая. Та, которая тренируется с ней в одной группе.
Саша не сдержалась – весь ее нервный срыв попал в трансляцию:
«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни!
Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда!
Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!»
У наших фигуристок – золото и серебро на Олимпиаде-2022, но это самое грустное награждение в истории (даже грустнее, чем у Загитовой с Медведевой)
«Не надо, не надо, пожалуйста! (когда Этери Тутберидзе пытается ее обнять) Вы все знали, все знали!»
Тутберидзе пыталась утешить ученицу, но та только кричала вслед 😱
Японка Каори Сакамото (слева) молча наблюдала за этой сценой.
Саша не стеснялась слез. Возможно, где-то в Подмосковье вместе с ней расстраивался экс-тренер Евгений Плющенко, который предрекал борьбу за золото только с чистым контентом в короткой (не получился тройной аксель) и произвольной.
Все продолжилось, когда утешали Камилу Валиеву – она сорвала прокат. И истерика Саши стала еще более понятной – она была в шаге от золота.
«Ну что ты вообще перестала бороться?» Катастрофа Валиевой в Пекине – рыдания и разнос от Тутберидзе
Тренер Сергей Дудаков пытался подойти к Саше – но она была категорически против.
Ничего не помогало.
На церемонию награждения Трусова вышла зареванной и не поаплодировала чемпионке.
Можно не подписывать, да? Эмоции понятны без слов.
После награждения Трусова пришла в микст-зону и честно призналась:
– Я три года не выигрывала крупные соревнования. Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось.
– Что ты сейчас чувствуешь?
– Я рада, что сделала пять четверных.
– А результат?
– Результат вы сами видели и сами все знаете.
– Тебе он не понравился?
– А вам понравился?
– Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне?
– У меня ни к кому не поменялось отношение. Все нормально.
– А то, что было в трансляции...
– Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти.
– Если как-то попытаться проанализировать, чего не хватило, где были потеряны эти 4 балла?
– Мне всего хватило. Я все сделала.
– Если брать и короткую, и произвольную – ты полностью довольна тем, что у тебя получилось?
– Да. И в короткой, и в произвольной я сделала все, что могла на данный момент. Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Я сделала все, что могла.
– А из-за чего плачете тогда?
– Просто захотела плакать. Я нахожусь уже две недели одна, без мамы, без собак. Вот и плачу.
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