«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

Драма Олимпиады-2022 на Capital Indoor Stadium, где медали разыграли фигуристки, случилась еще до награждения.

Александра Трусова исполнила пять четверных и устроила истерику около льда после объявления оценок Анны Щербаковой, которая опередила Сашу на 4 балла.

Момент истины для фигуристки, которая исполнила мечту – приземлила уникальный контент, но чемпионкой стала другая. Та, которая тренируется с ней в одной группе.

Саша не сдержалась – весь ее нервный срыв попал в трансляцию:

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни!

Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда!

Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!»

«Не надо, не надо, пожалуйста! (когда Этери Тутберидзе пытается ее обнять) Вы все знали, все знали!»

Тутберидзе пыталась утешить ученицу, но та только кричала вслед 😱

Японка Каори Сакамото (слева) молча наблюдала за этой сценой.

Саша не стеснялась слез. Возможно, где-то в Подмосковье вместе с ней расстраивался экс-тренер Евгений Плющенко, который предрекал борьбу за золото только с чистым контентом в короткой (не получился тройной аксель) и произвольной.

Все продолжилось, когда утешали Камилу Валиеву – она сорвала прокат. И истерика Саши стала еще более понятной – она была в шаге от золота.

Тренер Сергей Дудаков пытался подойти к Саше – но она была категорически против.

Ничего не помогало.

На церемонию награждения Трусова вышла зареванной и не поаплодировала чемпионке.

Можно не подписывать, да? Эмоции понятны без слов.

После награждения Трусова пришла в микст-зону и честно призналась:

– Я три года не выигрывала крупные соревнования. Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось.

– Что ты сейчас чувствуешь?

– Я рада, что сделала пять четверных.

– А результат?

– Результат вы сами видели и сами все знаете.

– Тебе он не понравился?

– А вам понравился?

– Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне?

– У меня ни к кому не поменялось отношение. Все нормально.

– А то, что было в трансляции...

– Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти.

– Если как-то попытаться проанализировать, чего не хватило, где были потеряны эти 4 балла?

– Мне всего хватило. Я все сделала.

– Если брать и короткую, и произвольную – ты полностью довольна тем, что у тебя получилось?

– Да. И в короткой, и в произвольной я сделала все, что могла на данный момент. Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Я сделала все, что могла.

– А из-за чего плачете тогда?

– Просто захотела плакать. Я нахожусь уже две недели одна, без мамы, без собак. Вот и плачу.

Фото: REUTERS ; Gettyimages.ru; кадры трансляции Eurosport